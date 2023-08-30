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Україна

"Якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то будемо розтягувати сітки для захисту від російських дронів", – Єгор Фірсов. Відео

"Якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то будемо розтягувати сітки для захисту від російських дронів", – Єгор Фірсов. Відео
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"Якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то будемо розтягувати сітки для захисту від російських дронів", – Єгор Фірсов. Відео

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"Їм (росіянам) вистачає (російських) дронів «Ланцетів». Вони також розгорнули своє виробництво. І полетять по нам. І це відбудеться вже восени. Ми будемо всією країною, якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то розтягувати сітки залізні, рибацькі, щоб убезпечити себе від ворожих дронів"

Про це сержант ЗСУ, колишній народний депутат Єгор Фірсов розповів в інтервʼю Голосу Америки. Дивіться повну версію на сайті.

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