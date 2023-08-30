"Якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то будемо розтягувати сітки для захисту від російських дронів", – Єгор Фірсов. Відео

"Їм (росіянам) вистачає (російських) дронів «Ланцетів». Вони також розгорнули своє виробництво. І полетять по нам. І це відбудеться вже восени. Ми будемо всією країною, якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то розтягувати сітки залізні, рибацькі, щоб убезпечити себе від ворожих дронів"