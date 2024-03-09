CNN: У 2022 році США готувались до потенційного ядерного удару Росії по Україні

Наприкінці 2022 року США "ретельно готувалися" до можливого удару Росією по Україні ядерною зброєю, повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації президента Джо Байдена.

За словами офіційних осіб, на яких посилаються журналісти, адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну або бойову ядерну зброю.

Це могло б бути першою ядерною атакою у війні після того, як США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі майже вісімдесят років тому, наприкінці Другої світової війни.

Як пише головний аналітик з національної безпеки каналу CNN Джим Шутто з посиланням на високопосадовців Білого дому, було застосовано безпрецедентний рівень планування на випадок надзвичайних ситуацій.

На підставі розвідданих у США розробили відповідні плани реагування, а також розглядали сценарії на випадок, якби Штати “відповіли чи спробували запобігти цьому”, – пише Шутто, відкриваючи зміст звіту у своїй книзі “Повернення великих держав”, що планується до випуску наступного тижня.

В адміністрації вважали, пише аналітик, що “потенційним тригером” для використання ядерної зброї могла стати загроза оточення значної частини російських військ через активне просування ЗСУ на Херсонщині.

“Росія втрачала позиції на українській суверенній території, а не всередині Росії. Але офіційні особи США були стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін сприйняв це інакше. Він сказав російському народу, що Херсон тепер є частиною самої Росії, і, отже, міг сприйняти нищівну втрату там як пряму загрозу йому та російській державі”, – пише Шутто.

Він також повідомляє, що у жовтні 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу дзвонив до оборонних відомств США, Великої Британії, Франції і Туреччини, повідомляючи про “можливі провокації Києва з використанням брудної бомби”.

Американські офіційні особи вважали, що йшлося про намагання Росії прикрити цим звинуваченням “того, що вони самі хотіли зробити”, пише CNN.

Як пише оглядач CNN, у розмові з ним один із високопоставлених чиновників, «загроза не була суто гіпотетичною», вона базувалася на здобутій інформації.

За інформацією Шутто, катастрофи допомогли уникнути тиск на Росію, співпраця США з союзниками у Європі, а також публічні заяви лідерів Китаю й Індії.

Наразі США та союзники залишаються пильними та не виключають ймовірності “зіткнутися принаймні зі зростаючим ризиком цього знову в найближчі місяці”, пише оглядач CNN.



Численні політичні та військові експерти критикували адміністрацію США за нерішучість у постачанні зброї та у тому, що таке повільне постачання і самообмеження щодо постачання далекобійної зброї позбавило Україну шансу здобути швидку перемогу ще у 2022 році.

В адміністрації відповідали тим, що хотіли оминути ескалації, у тому числі ядерної.



В середині лютого голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США.

Видання CNN писало тоді з посиланням на два джерела та офіційного посадовця США інформує, що "загроза пов'язана з Росією", і з'явився "насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий російський потенціал", про який службам стало відомо нещодавно.



Видання ABC News, що "загроза національній безпеці" стосується прагнення Росії мати ядерну зброю в космосі та, можливо, намагання використати її проти супутників.

Наприкінці лютого у ЗМІ з'явилися також повідомлення про витік російських військових даних про критерії ядерного удару.

Як повідомляє Financial Times, доктрина тактичної ядерної зброї була викладена в сценаріях підготовки до потенційного вторгнення Китаю.

Російські військові, згідно з матеріалами витоку, відпрацьовували використання тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою.

За словами експертів, описаний поріг для використання тактичної ядерної зброї є нижчим, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала.

Критерії потенційної ядерної відповіді варіюються від ворожого вторгнення на територію Росії до більш конкретних тригерів, таких як знищення 20% російських стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами.

Хоча файли датуються 10-річною давністю, експерти вважають, що вони залишаються актуальними для поточної російської військової доктрини.