В Ісландії вивергається вулкан. Чи є загроза авіаперельотам? ФОТО

На південному заході Ісландії після низки сильних землетрусів почалось виверження вулкана. У ніч на вівторок фонтан лави й диму піднявся на висоту понад 100 метрів, однак зараз інтенсивність вулканічної активності знижується.
Хоча за твердженням влади потік лави не становить небезпеки для людей, із рибальського містечка Гріндавік евакуювали чотири тисячі місцевих, а розташований там геотермальний курорт закрили.
Також уряд Ісландії повідомив, що виверження не вплинуло на міжнародне авіасполучення. Науковці кажуть, що "малоймовірно, хоч і не неможливо, що це може мати певний вплив на авіаперельоти".
"Виверження та землетруси є частиною нашої ДНК, і ми, ісландці, завжди добре підготовлені до вулканічних подій. Неймовірна природа країни дала нам чудову підготовку та досвід для вирішення унікальних ситуацій", – йдеться у заяві авіаперевізника Icelandair.
Там повідомили, що стежитимуть за розвитком подій і інформуватимуть пасажирів у разі скасування рейсів.
Довжина тріщини у вулкані становить близько чотирьох кілометрів, лава тече зі швидкістю близько 100-200 кубічних метрів за секунду, пише BBC. Однак розпечена лава рухається у напрямку від населених пунктів.
Сігурдур Інгі Йоханссон, міністр інфраструктури Ісландії, сказав, що "здається, нам пощастило з місцем розташування та розвитком" виверження, пише Guardian.
Виверження можна спостерігати зі столиці Ісландії, Рейк'явіка, який знаходиться приблизно за 42 км на північний схід від Гріндавіка. Один з очевидців у місті розповів ВВС, що половина неба у напрямку Гріндавіка червоного кольору, у повітря підіймаються клуби диму, а поліція просить людей триматися якомога далі від цього району.
Ісландія розташована на межі тектонічної плити, яка постійно розколюється, відштовхуючи Північну Америку та Євразію. Тож в острівній країні налічують 32 активних вулкани. Найчастіше виверження стаються в пустельній місцевості, далеко від населених пунктів, зазначає CNN.
Натомість навесні 2010 року виверження вулкана Еяф'ятлайокютль Останнє виверження спричинило закриття повітряного простору частини Європи і скасування понад 100 тисяч авіарейсів.