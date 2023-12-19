В Ісландії вивергається вулкан. Чи є загроза авіаперельотам? ФОТО

На південному заході Ісландії після низки сильних землетрусів почалось виверження вулкана. У ніч на вівторок фонтан лави й диму піднявся на висоту понад 100 метрів, однак зараз інтенсивність вулканічної активності знижується.

Хоча за твердженням влади потік лави не становить небезпеки для людей, із рибальського містечка Гріндавік евакуювали чотири тисячі місцевих, а розташований там геотермальний курорт закрили.

Також уряд Ісландії повідомив, що виверження не вплинуло на міжнародне авіасполучення. Науковці кажуть, що "малоймовірно, хоч і не неможливо, що це може мати певний вплив на авіаперельоти".

"Виверження та землетруси є частиною нашої ДНК, і ми, ісландці, завжди добре підготовлені до вулканічних подій. Неймовірна природа країни дала нам чудову підготовку та досвід для вирішення унікальних ситуацій", – йдеться у заяві авіаперевізника Icelandair.

Там повідомили, що стежитимуть за розвитком подій і інформуватимуть пасажирів у разі скасування рейсів.