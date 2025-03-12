Прем'єр Ірландії відвідує Білий дім, обговорять зокрема план завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідує Вашинтон. У середу, 12 березня, в нього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Візит відбувається на тлі геополітичних розбіжностей лідерів, зокрема щодо питання війни в Україні.

Перед зустріччю в Білому дому Мартін зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на сніданку у резиденції Венса.

Венс розповів, що вдягнув з нагоди зустрічі "шкарпетки з трилисником".

Трилисник, або листок білої конюшини, є одним із символів Ірландії, зображення зареєстроване як торгова марка країни. Трилисник також є символом святкування Дня св. Патрика, ірландського національного свята.

"Коли ми зустрінемося пізніше в Овальному кабінеті... президент є великим шанувальником консервативного одягу, тому, якщо він помітить ці шкарпетки, ви повинні захистити мене в Овальному кабінеті та сказати, що це важлива частина зміцнення ірландсько-американської дипломатії, і це єдина причина, чому я ношу ці шкарпетки", - пожартував Венс.

Під час короткого виступу перед Венсом та журналістами прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін згадав про Україну і привітав "прогрес" у питанні врегулювання війни:

"Ми знаємо, що розбудова миру є складним і кропітким завданням, і ми готові зіграти свою роль у підтримці роботи щодо припинення конфлікту та забезпечення миру в Україні, на Близькому Сході чи де завгодно".

Він додав, що Ірландія "дуже вітає невпинну увагу та зусилля, які президент Трамп і його адміністрація прикладають до цього завдання, з найпершого етапу його перебування на посаді, і ми вітаємо прогрес, який явно досягається".

Напередодні, після перемовин США та України в Саудівській Аравії, глава ірландського уряду Мартін написав у мережі Х:

"Ми всі прагнемо тривалого, міцного та справедливого миру в Україні. Ми вітаємо результати сьогоднішніх перемовним між США та Україною. Зараз існує шлях до миру".

Упродовж понад 70 років ірландські лідери відвідують Білий дім в рамках щорічного святкування ірландсько-американської спадщини в День святого Патріка.

Однак цього року прем’єр-міністру Ірландії Міхалу Мартіну потрібно буде подарувати президенту Дональду Трампу більше, ніж традиційну миску з трилисником, поки він намагається врегулювати потенційні розбіжності щодо низьких витрат Ірландії на оборону, підтримки українців, палестинців у Газі, а також великого дисбалансу у торгівлі між двома країнами.

Економічні виклики

Здавалося, Мартін чітко усвідомлює ставки свого візиту. "Я дуже, дуже усвідомлюю, що в дуже складному світі тисячі і тисячі робочих місць залежать від економічних відносин між Сполученими Штатами та Ірландією", - сказав він у понеділок на конференції South by Southwest в Остіні у Техасі, звідки розпочав своє турне по США.

"І моє головне завдання — закріпити це на майбутнє та захистити працюючих людей", — сказав Мартін.

Зустріч відбувається на тлі занепокоєння в Ірландії кроками Трампа щодо нових тарифів щодо Канади та Мексики.

Згідно з даними Бюро економічного аналізу США, Ірландія займає четверте місце за величиною торгового профіциту зі США, близько $87 млрд, поступаючись В'єтнаму, Мексиці та Китаю, але випереджаючи Канаду.

Трамп також пригрозив запровадити мита на товари з Європейського союзу, що також торкнеться Ірландії, члена ЄС. Ірландія також дуже залежить від давніх інвестицій транснаціональних компаній США щодо робочих місць, податкових надходжень та експорту.

Згідно з даними Американської торговельної палати Ірландії, близько 970 американських компаній безпосередньо працевлаштовують 211 000 людей і опосередковано підтримують ще 168 000 робочих місць по всій Ірландії.

Великі американські компанії, включно з Apple, Google, Microsoft, Meta та Pfizer, створили європейські штаб-квартири в країні, заманивши її англомовною та кваліфікованою робочою силою, доступом до єдиного європейського ринку та низькою ставкою корпоративного податку в 12,5%.



Дональд Трамп після обрання його президентом пообіцяв знизити американську ставку податку на прибуток, щоб вона відповідала ставці в Ірландії.



США є "абсолютно критичним партнером", а ірландці "дуже хвилюються" щодо того, які теми Трамп може підняти під час цієї зустрічі, сказав Голосу Америки Еойн Дреа, старший науковий співробітник Центру європейських досліджень Вільфріда Мартенса.



"Найкращим сценарієм буде відсутність публічного конфлікту чи серйозних розбіжностей" між лідерами, сказав він.

Розбіжності щодо України та Гази

Крім податків і тарифів, Мартіну також доведеться мати справу з геополітичними розбіжностями, зокрема щодо України та Гази.

Прем’єр-міністр Ірландії стане першим іноземним лідером, який відвідає Білий дім після бурхливої розмови між командою Трампа і президентом України Володимиром Зеленським 11 днів тому.

Позиція Дубліна повторює позицію Києва в тому, що Україні потрібні гарантії безпеки за підтримки США, щоб забезпечити перемир'я з Росією.

Наприкінці лютого прем'єр-міністр Ірландії зустрічався із президентом України. Тоді після зустрічі Мартін заявив:

"Я сказав президенту Зеленському, що Ірландія відкрита, щоб допомогти, включно із відправленням миротворців в Україну".

Оскільки Трамп тисне на європейські країни, щоб вони збільшили витрати та менше покладалися на Вашингтон у своїй безпеці, низькі витрати на оборону Ірландії, лише 0,2% ВВП, є ще одним питанням, щодо якого США можуть чинити тиск.

Ірландія не є членом НАТО і значною мірою покладається на Сполучене Королівство у своїй обороні, зокрема для захисту величезної мережі підводних кабелів, які є основою для Інтернету та систем зв’язку.

Сімдесят п'ять відсотків усіх трансатлантичних кабелів проходять через ірландські води або знаходяться поблизу них. Щоб протистояти тиску з боку американського президента, схильного до операцій, ірландському уряду "було б розумно запровадити якісь персоналізовані стимули", сказав Голосу Америки Еойн Дреа, старший науковий співробітник Центру європейських досліджень імені Вільфріда Мартенса. Він звернув увагу на нерухомість Трампа в Ірландії, включно з одним із найвідоміших у країні полем для гольфу.

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