Студія Вашингтон. Результати зустрічі у Саудівській Аравії: заяви Рубіо і Волца
Сьогодні у Студії Вашингтон. "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню" - про це ідеться у спільній заяві США та України за результатами переговорів у Саудівській Аравії. Очікування від мирних перемовин – заяви із Конгресу.
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