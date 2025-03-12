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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Результати зустрічі у Саудівській Аравії: заяви Рубіо і Волца

Студія Вашингтон. Результати зустрічі у Саудівській Аравії: заяви Рубіо і Волца
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Студія Вашингтон. Результати зустрічі у Саудівській Аравії: заяви Рубіо і Волца

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Сьогодні у Студії Вашингтон. "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню" - про це ідеться у спільній заяві США та України за результатами переговорів у Саудівській Аравії. Очікування від мирних перемовин – заяви із Конгресу.

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