Студія Вашингтон. Результати зустрічі у Саудівській Аравії: заяви Рубіо і Волца

Сьогодні у Студії Вашингтон. "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню" - про це ідеться у спільній заяві США та України за результатами переговорів у Саудівській Аравії. Очікування від мирних перемовин – заяви із Конгресу.