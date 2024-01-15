"Я вважаю, що Трамп чудово впорається. Знову." В Айові обирають кандидата у президенти США від республіканців

В понеділок, 15 січня, у штаті Айова відбувається перше голосування президентських перегонів у США 2024 року. Свого кандидата у президенти висувають місцеві республіканці.

Наразі в республіканців є 5 кандидатів, а до трійки лідерів входять колишній президент США Дональд Трамп, колишня посолка США при ООН Ніккі Гейлі та губернатор Флориди Рон Десантіс. Попереду із майже 30-вісотковим відривом в Айові - Трамп.

За даними останнього опитування NBC News/Des Moines Register/Mediacom Iowa poll, Дональд Трамп набирав 48%, Ніккі Гейлі- 20%, Рон Десантіс - 16% голосів.

Партійні вибори в Айові називаються "кокусами", на відміну від "праймеріз", як цей процес називають у більшості американських штатів.

Окрім назви виборчий процес у штаті Айова має й інші відмінності. Кокуси - це не просто голосування, а зустріч громади. Праймеріз відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, а кокуси проводять увечері, коли представники громади збираються у школах, церквах, театрах, а інколи у звичайних оселях, аби послухати промови кандидатів від своєї партії, чи їхніх прихильників.

Знімальна група Української служби Голосу Америки побувала в місті Індіанола у штаті Айова, де в неділю попри 26-градусний мороз вилаштувалась черга людей, які прийшли на передвиборчий мітинг Дональда Трампа, колишнього президента США.

Хоча виступ Трампа відбувався в онлайн-форматі, люди пояснювали, що для них було дуже важливо продемонструвати підтримку колишньому президенту, тому їх не налякала погана погода.

"Я тут, бо люблю свою країну. І я вважаю, що президент Трамп чудово впорається. Знову. Так само як це було під час першого терміну", - розповіла місцева мешканка Енжі.

Виборець з Айови Нік розповів, що найбільше його хвилює національна безпека країни, зокрема питання захисту кордону, тож свій голос він вирішив віддати за Трампа: "Якщо він каже, що зробить щось, - він це зробить. Якщо він каже мені, що він депортує тих людей і закриє кордон, я вірю йому, так і буде".

Деякі прихильники Трампа зізналися, що для них не надто важливі погляди кандидатів щодо зовнішньої політики, зокрема питання підтримки України чи Ізраїлю.

"Я не хочу звучати егоїстично, але зараз хочу сфокусуватися на Сполучених Штатах. Бо якщо ми не будемо сильною країною, то як ми зможемо бути сильною для інших?" - поділилася думками мешканка Айови Лорі.

Дональд Трамп у своєму зверненні намагався заохотити людей голосувати в морозну температуру різними оригінальними способами, зокрема самотніх людей він заохочував тим, що в процесі голосування їм може пощастити знайти собі пару.

Щодо планів як кандидата у президенти Трамп вкотре зосередився у своєму виступі на питаннях кордону, загрозі нелегальної міграції, і запевнив, що в перший день свого президентства депортує всіх нелегальних мігрантів.

В іншому місті Айови, Еймсі, свій передвиборчий виступ провела Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни і колишня посолка США при ООН, яка, на відміну від Трампа, значну частину промови присвятила зовнішній політиці і повторила меседжі про те, що підтримка України - в інтересах США, і виборці не повинні обирати між захистом кордону та підтримкою України. Для своєї зустрічі перед виборцями обрала традиційне айовське місце - ресторан барбекю. І люди, з якими Голос Америки поспілкувався перед цим мітингом, розповіли, що їм подобається у політиці Ніккі Гейлі те, що вона має дуже гарний досвід зовнішньої політики. Частина виборців пояснила, що хоча не визначилися, чи саме за неї будуть віддавати голос на кокусах, хотіли побачити Ніккі Гейлі наживо.

"Мені подобається її досвід у міжнародних справах, і нашій країні це дійсно зараз потрібно. Вона - перевірений лідер у своєму штаті. І загалом вона здається хорошою кандидаткою", - розповіла місцева мешканка Дженет.

"Я вважаю, що вона має хороші шанси бути обраною. Мені подобається її політика, її погляди на війну в Україні. Я сподіваюся, що вона покладе кінець цій війні. Що Україна - переможе. І для цього я тут", - розповіла виборчиня Інна.

Частина виборців ще напередодні зізнавалася, що не визначилися, за кого голосувати, тому й вирішили прийти на виступи кандидатів, аби ще раз послухати їхні бачення розвитку країни.

"Ми намагаємося провести наше дослідження, бути відповідальними виборцями", - сказали мешканці Айови Бред і Джулі.

Айова почала голосувати першою з-поміж американських штатів понад 50 років тому, коли виборчий календар не мав особливого значення чи ваги. Процес виборів у цьому штаті багатошаровий і складний, тому починати вирішили заздалегідь.

Якщо Дональд Трамп здобуде перемогу із суттєвим відривом у перших трьох штатах - Айові, Нью-Гемпширі і Південній Кароліні - він найімовірніше і стане єдиним кандидатом від Республіканської партії.

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