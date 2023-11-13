Держдеп: США залишаються найбажанішою країною для здобуття освіти у світі. Майже на 13% зросла кількість студентів з України

Сполучені Штати є провідною країною, яку обирають для навчання іноземні студенти. Такі дані опублікував Державний департамент США за даними звіту Інституту міжнародної освіти (IIE).

Річний вплив на економіку США навчання для іноземних студентів становить 38 мільярдів доларів, також ця сфера забезпечує 335 тисяч робочих місць в країні.

У 2022-2023 навчальному році, як мовиться у повідомленні Держдепу, понад 1 мільйон іноземних студентів навчалися в коледжах і університетах США.

За даними сайту Open Doors Data, з України наразі у США навчаються 2072 студентів, це майже на 13% більше, ніж у попередній навчальний рік. (1835 студентів з України навчались у США у 2021-2022 роках).

Бюро перепису населення США Census свідчить, що із 1999 по 2022 рік практично щороку в американських коледжах і університетах вчилося 1500-1800 українських студентів. У 2001-2003 роках цифра також сягала 2000 осіб.

Цього навчального року найбільше студентів до США приїхали із Китаю – 27%, з Індії – 25%, на третьому місці – Канада із 3% студентів. Ще по 2% студентів приїхали із Японії, Південної Кореї, Тайваню, В’єтнаму, Саудівської Аравії, Нігерії та Бразилії.

Історично найбільше студентів до США приїжджають з Індії (35%), Гани (32%), Бангладешу (28%), Непалу (28%), Пакистану (16%) та Колумбії (13%). За ними йдуть Італія (10%) та Іспанія (5%).

Трійка університетів-лідерів за кількістю іноземних студентів:

New York University, Нью-Йорк

Northeastern University, Бостон

Columbia University, Нью-Йорк

Понад 55% іноземних студентів оплачують навчання у США з особистого та сімейного бюджету. За кошт американських навчальних закладів вчаться 20,2%.

Для 19,8% навчання оплатили роботодавці, іноземні уряди або університет платять за навчання 2.4% осіб, іноземні спонсори – 0,5%, американський уряд та місцеві спонсори покривають фінансово навчання 0,2% студентів.

Натомість американські студенти, як свідчить Оpen Doors, найчастіше обирають собі для навчання такі країни як Італію, Іспанію, Британію, Францію, Південну Корею, Данію, Коста-Рику, Ізраїль, Грузію, Німеччину, Китай, Ісландію.

Щодо спеціальностей, то у США найчастіше вивчають математику і комп'ютерні науки, інженерні спеціальності, бізнес і менеджмент, соціальну сферу, медицину, комунікації, агрономію.

13-17 листопада у США триває Тиждень міжнародної освіти. Це спільна ініціатива Державного департаменту США та Міністерства освіти.