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Український дім у Єльському університеті об'єднує українських студентів у США та допомагає Україні. Відео

Український дім у Єльському університеті об'єднує українських студентів у США та допомагає Україні. Відео
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Український дім у Єльському університеті об'єднує українських студентів у США та допомагає Україні. Відео

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Українські студенти, які навчаються в США, об’єднуються, аби збирати кошти та поширювати інформацію про війну в Україні. Один з таких осередків – Український дім – з початком повномасштабного вторгнення активізувався у Єльському університеті. Студенти з України влаштовують різноманітні заходи, на яких збирають кошти на підтримку Збройних сил України, а також проводять просвітницьку роботу. На одній з таких подій у Єльському університеті побували Ірина Соломко та Павло Терехов.

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