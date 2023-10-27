Український дім у Єльському університеті об'єднує українських студентів у США та допомагає Україні. Відео

Українські студенти, які навчаються в США, об’єднуються, аби збирати кошти та поширювати інформацію про війну в Україні. Один з таких осередків – Український дім – з початком повномасштабного вторгнення активізувався у Єльському університеті. Студенти з України влаштовують різноманітні заходи, на яких збирають кошти на підтримку Збройних сил України, а також проводять просвітницьку роботу. На одній з таких подій у Єльському університеті побували Ірина Соломко та Павло Терехов.