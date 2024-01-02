У Японії внаслідок землетрусу загинуло 48 людей

Внаслідок потужного землетрусу у Японії загинуло принаймні 48 людей. Пошукові роботи тривають, рятувальники намагаються дістатися до відрізаних завалами районів, де під уламками могли опинитися багато людей.

У Сузу, прибережному містечку з трохи більше ніж 5000 домогосподарствами поблизу епіцентру землетрусу, за словами мера міста, могло бути зруйновано 90% будинків.

Магнітуда найсильнішого із підземних поштовхів склала, за попередніми даними, 7,6 бала за шкалою Ріхтера. Для всього західного узбережжя Японії влада оголосила загрозу цунамі.

Президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон готовий надавати Токіо допомогу у подоланні наслідків стихії.

"Ми з Джилл молимося за народ Японії, який постраждав від жахливого землетрусу, - йдеться у заяві на сайті Білого дому. - Моя адміністрація підтримує контакти з японськими посадовцями, і Сполучені Штати готові надати будь-яку необхідну допомогу японському народу. Сполучені Штати та Японія, як близькі союзники, мають глибоку дружбу, яка об'єднує наших людей. Наші думки - із японським народом у цей важкий час".

У статті використано матеріали Reuters