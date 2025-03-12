“Я був там, щоб спробувати вбити журналістку”, — член російського угруповання зізнався суду Нью-Йорка

Чоловік, який назвав себе членом російського організованого злочинного угруповання, заявив на суді, що намагався вбити американську журналістку іранського походження та ведучу Голосу Америки Масіх Алінеджад в Нью-Йорку у 2022 році.

Халід Мехдієв розповів присяжним, що був заарештований у липні 2022 року в його машині в Брукліні, при собі мав автомат АК-47 і лижну маску.

27-річний чоловік свідчив на суді в Нью-Йорку над своїми соратниками Рафатом Аміровим і Поладом Омаровим, яких звинувачують у вбивстві за наймом і в змові.

Згідно з даними прокуратури, за цією змовою стоїть Корпус вартових Ісламської революції Ірану. Аміров і Омаров, обидва з Азербайджану, свою провину не визнали. Якщо їх визнають винними, їм загрожують десятиліття в'язниці.

Медіа юристи кажуть, що ця справа демонструє, наскільки далеко здатен зайти уряд Ірану, щоб змусити замовкнути своїх критиків. Міністерство закордонних справ Ірану не відразу відповіло на електронний лист Голосу Америки з проханням про коментар.

Прокурори стверджують, що 45-річний Аміров і 40-річний Омаров найняли Мехдієва, щоб він убив Алінеджад, гучну критикиню порушень прав людини в Тегерані. Вона покинула Іран у 2009 році і зараз живе в Нью-Йорку, де є ведучою перської служби Голосу Америки.

Під час вступних заяв у вівторок федеральний прокурор Джейкоб Гутвілліг сказав, що Тегеран запропонував заплатити Амірову та Омарову 500 000 доларів за планування вбивства Алінежад.

«Обвинувачені були найняті зброєю для уряду Ірану, – сказав Гутвілліг. – Масіх Алінеджад мало не застрелив на вулиці Нью-Йорка вбивця, якого прислали обвинувачені».

У своїх свідченнях у вівторок Мехдієв сказав, що спостерігав за Алінеджад під час семиденного спостереження біля її будинку. За його словами, він стежив, коли вона поливала квіти, де і коли купувала каву.

«Я був там, щоб спробувати вбити журналістку. Я знаю її як Масіх», – сказав Мехдієв присяжним.

Мехдієв, який є азербайджанцем, заявив, що співпрацює з прокуратурою після того, як визнав себе винним у замаху на вбивство та незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Йому загрожує не менше 15 років позбавлення волі.

Прокурори повідомили суду, що нададуть «показові електронні повідомлення», які документують план, знайдений на облікових записах і пристроях Омарова.

Адвокат Амірова Майкл Мартін заявив, що докази були непрямими, тоді як адвокат Омарова Майкл Перкінс заявив, що докази не свідчать про те, що його клієнт планував убити Алінежад.

48-річна Алінеджад сказала Голосу Америки, що не може коментувати, поки триває суд.

У вівторок у другій половині дня на платформі X (колишній Twitter) Алінеджад написала, що під час свідчень Мехдієва її «переповнювали змішані емоції».

«Мене, як свідка, не допускають до зали суду, тому я сиджу надворі, заново переживаючи момент, коли той чоловік стояв із зарядженою зброєю перед моїм будинком», — написала Алінежад у твіті.

Алінеджад має дати свідчення пізніше в суді, сказав Гутвілліг.

«Масіх Алінеджад надихає інших в Ірані та в усьому світі робити те саме. Тому її хочуть убити. І все це ви почуєте від самої пані Алінеджад», — сказав він суду.

Алінеджад роками переслідували за її роботу.

У 2018 році іранські офіційні особи нібито запропонували заплатити родичам Алінеджад в Ірані, щоб запросити її до Туреччини, з очевидною метою потім доставити її до Ірану для ув’язнення, згідно з судовими документами. Родичі відмовилися.

Потім, у 2021 році, іранських оперативників звинуватили в плані викрадення Алінежад. В обвинувальному висновку описувався план перевезти її з Нью-Йорка до Венесуели, яка має тісні зв'язки з Іраном. Раніше Тегеран назвав звинувачення у викраденні "безпідставними".

За даними правозахисників, Іран входить до числа найгірших країн світу з точки зору свободи преси. Країна також входить до числа найбільших виконавців транснаціональних репресій.