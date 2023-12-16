Гуманітарна місія ООН: авіаудари по Україні знищують населення, перешкоджають наданню допомоги

Гуманітарна місія ООН в Україні заявила, що зростання кількості та сили авіаударів по країні «в суворих зимових умовах ще більше знищує її населення».

Заява пролунала на тлі повідомлення Повітряних сил ЗСУ про те, що вони збили 30 з 31-го безпілотника, якими Росія обстрілювала територію України в ніч проти 16-го грудня.

«Атаки не лише погіршують гуманітарну ситуацію, а й перешкоджають зусиллям (з допомоги) у відповідь», – мовиться у повідомленні агенції ООН у мережі Х (колишня Twitter).

У заяві організації мовиться, що «хвиля авіаударів по багатьох регіонах України протягом ночі призвела до поранень десятків мирних жителів і пошкодження критично важливої інфраструктури, включно з енергетичними та водопровідними системами».

Як пише агентство ООН, особливо був вражений Київ: «багато будинків, лікарня та дитячий садок постраждали принаймні в чотирьох із 10 районів столиці, постраждали сотні людей».

«Це вже шоста авіаційна атака на Київ з початку місяця», — повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, удари безпілотників завдавалися також на території Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Обстріли загострили гуманітарну ситуацію в холодну пору року в Україні та ускладнили надання допомоги, пише Гуманітарна місія ООН в Україні.

Місія ООН повідомила, що гуманітарні організації надали у Києві невідкладну екстрену допомогу, зокрема ковдри та гаряче харчування для 400 осіб, а також медичну та психосоціальну підтримку. Раніше цього місяця українські гуманітарні організації допомогли понад 20 постраждалим сім’ям після нападу, який пошкодив будинки та іншу інфраструктуру в місті Херсон. Також вони підтримали сотні людей, чиї будинки були пошкоджені під час ударів по Харкову та місту Юрівка у Дніпропетровській області.

Представництво ООН додає, що лише за два місяці з жовтня по листопад в Україні 45 національних і міжнародних неурядових організацій та агентств ООН, активізували зусилля, щоб надати конкретну допомогу понад 800 000 людей по всій Україні, щоб вони могли протриматися в умовах суворої зими та російських обстрілів.