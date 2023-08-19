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- Голос Америки
Відкласти зброю, зменшити військові видатки, щоб збільшити гуманітарні закликав Папа Римський у Всесвітній день гуманітарної допомоги
Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги. В цей день вшановують мужність та відданість гуманітарних операторів.
Важливі гуманітарні операції "рятують наших жінок, дітей, людей похилого віку та маломобільних" в Україні, йдеться в заяві віцепрем’єр-міністерки України Ірини Верещук. Вона звернулась до гуманітарних організацій з подякою і запевнила: "Ваша діяльність — це наша тверда впевненість, що ми обов’язково переможемо".
Майже третина населення України - 16 мільйонів - отримали гуманітарну допомогу від різних організацій з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, відзначила адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер в заяві до Дня гуманітарної допомоги. Така допомога українцям включає продовольство, гроші, медичні послуги та захист.
Пауер наголосила, що як і раніше, гуманітарна робота в зонах конфлікту небезпечна і навіть смертоносна.
"Нас глибоко непокоїть збільшення інцидентів щодо безпеки всіх працівників гуманітарної допомоги, особливо місцевих", - додала Пауер. Вона навела дані про те, що минулого року понад 440 працівників гуманітарної допомоги у світі зазнали нападів під час виконання своєї роботи, 116 з них загинуло. "Вже цього року, ми оплакуємо життя 19 працівників гуманітарної допомоги, вбитих після початку бойових дій в Судані - семеро з яких працювали в партнерських організаціях USAID", - заявила посадовиця.
В цей день Папа Римський Франциск звернувся із закликом відкласти зброю.
"Наша відповідальність допомогти витіснити ненависть та насильство з людських сердець, - твітує понтифік. - Давайте закличемо відкласти зброю, щоб зменшити військові витрати і забезпечити гуманітарні потреби, щоб перетворити інструменти смерті на інструменти життя".
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у своєму виступі до Дня гуманітарної допомоги окремо згадав про допомогу, яку Канада надає Україні.
"Росія продовжує жорстоку війну проти України, а Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив політик. Він вказав, що гуманітарна допомога Канади Україні з початку великої війни перевищила 352 мільйони доларів.
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- Голос Америки
Росія має на меті тероризувати українців – реакції на обстріл Чернігова
Росія завдала удару ракетами по центру Чернігова, правоохоронні служби повідомляють про 7 загиблих та понад 90 поранених. Ракети влучили по театру, університету, площі у центрі міста.
Цього дня в Україні релігійне свято, а на фотографіях поряд із загиблими – кошики з фруктами, які цього дня люди несли освячувати до церков.
“Жодної очевидної мети, окрім тероризувати українських мирних жителів”, – написала про ракетний удар посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
“Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ”, – наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі у соцмережі.
Зеленський додав: “Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних”.
Він також закликав “зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору”. Як наголосив Зеленський, Росія повинна програти в цій війні, “щоб життя перемогло”.
Міністерство закордонних справ розмістило відео з місця трагедії та закликає міжнародних партнерів продовжувати озброювати Україну, щоб врятувати невинні життя.
За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, унаслідок російського удару по Чернігову поранено 11 дітей (дитина є і серед загиблих), постраждали і щонайменше 10 поліцейських.
- Голос Америки
Що означає участь елітної 82-ї бригади ЗСУ в контрнаступі?
Один з найкраще оснащених підрозділів ЗСУ – 82-га десантно-штурмова бригада вступила в бій, повідомляють Forbes та Kyiv Post.
Бригаду, що включає 2000 військових і яка оснащена сучасною технікою раніше Forbes називав "майже сміховинно потужною". Politico в липні, спираючись на документи, що потрапили до ЗМІ в результаті витоку інформації, називає 82-гу бригаду "броньованим центром енергії" і вказує, що вона має на озброєнні 150 броньованих машин піхоти, включаючи 90 - американських Stryker, 40 - німецьких Marder, 24 піхотні тягачі США M113, а також 14 британських танків Challenger.
Введення цього резервного підрозділу, а також 46-ї бригади означає, що Україна вводить в дію останні наявні в неї потужні резерви, пише оглядач Девід Екс в статті для Forbes. Це і добре і погано для Києва, розмірковує аналітик.
З одного боку, долучення потужних резервів може дозволити ЗСУ отримати значні здобутки в напрямку окупованого Мелітополя. З іншого боку, контрнаступ може сповільнитись, коли підрозділу зрештою знадобиться відпочинок і ремонт, а відповідних свіжих бригад, щоб замінити його немає, вважає Екс.
Іншу думку висловлює британський аналітик Майкл Кларк. В коментарі для Insider він вказує - введення бригади до бою "не означає, що у них [ЗСУ] закінчаться військові чи обладнання", адже за передовими підрозділами є більш регулярні сили, включаючи мобільні підрозділи та механізовану піхоту.
Мета залучення цих передових сил - досягнути початкового прориву, вказує аналітик.
Згідно з повідомленнями, бригада воює в районі Роботиного в Запорізькій області, намагаючись досягнути прориву в напрямку до Мелітополя.
Американський Інститут вивчення війни в своєму повідомленні від 15 серпня заявив про просування українських сил в районі Роботиного і вказав, що російські і українські звіти свідчать, що українські сили ввели додаткові контрнаступальні бригади та заході Запорізької області.
Цього тижня Washington Post поділилось скептичними оцінками щодо шансів України досягнути прориву в напрямку до Мелітополя вже цього року. В статті від 17 серпня видання зазначає, зокрема, що розвідка США вважає, що українські війська не досягнуть своєї головної мети під час контрнаступу цього літа, а саме звільнення Мелітополя і розірвання сухопутного коридору між Кримом і Росією.
На статтю відреагували в Білому домі. Війна залишається непередбачуваною, а оцінки аналітиків змінюються відповідно до ситуації на полі бою, заявив 18 серпня радник з національної безпеки США Джейк Салліван, коментуючи статтю в WP.
"Я вірю та впевнений у спроможностях та особливо в хоробрості українських бійців, щоб продовжувати просування на полі бою", - додав посадовець.
- Голос Америки
Конгресвумен Каптур та посолка України у США Маркарова відвідали танковий завод в Огайо, що виробляє Abrams, які поставлять в Україну восени
Конгресвумен Марсі Каптур показала українській посолці Оксані Маркаровій танковий завод у своєму штаті Огайо, де виробляються танки Abrams та бойові машини Stryker.
Напередодні Пентагон оголосив, що танки 31 M1 Abrams будуть відправлені до України та потраплять на поле бою вже восени. Машини Stryker вже застосовуються на полі бою в Україні.
Як повідомив офіс американської конгресвумен, під час поїздки, що відбулася 14 серпня співзасновниця та співголова Групи підтримки України в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур та посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова оглянули Центр виробництва спільних систем (JSMC) у Лімі, штат Огайо.
«Я мала честь прийняти посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову цього тижня під час екскурсії виробничим центром General Dynamics Joint Systems в Огайо в Лімі та зустрітися з робочою силою UAW (профспілка робітників збройної промисловості в Індіані та Огайо, – ред.) світового рівня, яка будує нові танки Abrams, які допоможуть Україні під час контрнаступу», – сказала американська законодавиця у повідомленні, яке її офіс оприлюднив у п'ятницю, 18 серпня.
У квітні 2022 року конгресвумен Каптур у складі делегації Конгресу побувала у Німеччини, Польщі та поблизу українського кордону, де вона побачила можливості Abrams у дії під час навчань і обговорила цінність їхнього надання Україні.
Українська посолка у США Оксана Маркарова відзначила, що зустрілася з бригадним генералом Майклом Лалором, командуючим танково-автомобілебудівним управлінням і озброєнням армії США, та зауважила, що машини Stryker, які виробляються на заводі в Лімі вже змінили ситуацію на полі бою, і незабаром це ж очікується і від танків Abrams.
Про це Маркарова повідомила у мережі Х.
Маркарова подякувала американським робітникам, військовим і громаді штату Огайо і наголосила на тому, що ці контакти є дуже цінними для України.
«Дуже важливо підтримувати постійний діалог з американським народом, підприємствами, організаціями та регіонами. Розповісти їм, чому важлива їхня підтримка України під час війни», – сказала Маркарова.
Під час поїздки до Північно-Західного Огайо українська посолка зустрілася також з українськими біженцями та людьми, які надають допомогу українцям.
«Як військова допомога, так і гуманітарна підтримка змінюють ситуацію в Україні», – сказала Маркарова.
7 липня 2023 року Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для забезпечення оборонних потреб України. До цього пакету увійшла більша кількість бронетехніки, зокрема, 32 машини Bradley та 32 Stryker.
Пізніше у липні адміністрація Байдена заявила, що хоче доставити більше зброї в Україну якомога швидше, як для допомоги в контрнаступі, так і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі.
Одночасно Німеччина повідомила, що Берлін дозволив експорт до 178 40-тонних чотиримісних танків. Близько 135 надійдуть із запасів Німеччини та Данії.
Український військовий вчиться управляти протезами після втрати обох рук у полоні “вагнeрівців”. Відео
Український військовий Ілля Михальчук пережив ампутацію обох рук, перебуваючи в полоні у вагнерівців. Завдяки волонтерам благодійної організації United Help Ukraine, Ілля приїхав на протезування у США.
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