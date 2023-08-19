Відкласти зброю, зменшити військові видатки, щоб збільшити гуманітарні закликав Папа Римський у Всесвітній день гуманітарної допомоги

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги. В цей день вшановують мужність та відданість гуманітарних операторів.

Важливі гуманітарні операції "рятують наших жінок, дітей, людей похилого віку та маломобільних" в Україні, йдеться в заяві віцепрем’єр-міністерки України Ірини Верещук. Вона звернулась до гуманітарних організацій з подякою і запевнила: "Ваша діяльність — це наша тверда впевненість, що ми обов’язково переможемо".

Майже третина населення України - 16 мільйонів - отримали гуманітарну допомогу від різних організацій з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, відзначила адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер в заяві до Дня гуманітарної допомоги. Така допомога українцям включає продовольство, гроші, медичні послуги та захист.

Пауер наголосила, що як і раніше, гуманітарна робота в зонах конфлікту небезпечна і навіть смертоносна.

"Нас глибоко непокоїть збільшення інцидентів щодо безпеки всіх працівників гуманітарної допомоги, особливо місцевих", - додала Пауер. Вона навела дані про те, що минулого року понад 440 працівників гуманітарної допомоги у світі зазнали нападів під час виконання своєї роботи, 116 з них загинуло. "Вже цього року, ми оплакуємо життя 19 працівників гуманітарної допомоги, вбитих після початку бойових дій в Судані - семеро з яких працювали в партнерських організаціях USAID", - заявила посадовиця.

В цей день Папа Римський Франциск звернувся із закликом відкласти зброю.

"Наша відповідальність допомогти витіснити ненависть та насильство з людських сердець, - твітує понтифік. - Давайте закличемо відкласти зброю, щоб зменшити військові витрати і забезпечити гуманітарні потреби, щоб перетворити інструменти смерті на інструменти життя".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у своєму виступі до Дня гуманітарної допомоги окремо згадав про допомогу, яку Канада надає Україні.

"Росія продовжує жорстоку війну проти України, а Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив політик. Він вказав, що гуманітарна допомога Канади Україні з початку великої війни перевищила 352 мільйони доларів.