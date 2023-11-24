55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали Декларацію до 90-х роковин Голодомору

55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у мережі Х (колишній Twitter).

“Я вдячний кожній державі-члену, яка зайняла принципову позицію”, – написав Кулеба.

За словами Кулеби, кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році.

“Українська дипломатія продовжує працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору”, – додав міністр.

Кулеба також наголосив на необхідності запобігання спробам використання продовольства як зброї, які, каже посадовець, є одними з ключових складових російської агресії проти України.

Як повідомляв Голос Америки, Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН розпочала свій виступ під час засідання Радбезу 22 листопада зі згадки про 90-ті роковини Голодомору.

"Мільйони українських жінок, чоловіків, дітей загинули через сталінський режим, жорстку та репресивну політику сталінського режиму через свідомо створений голод. Це стало попередженням про те, що відбувається, коли ми не стримуємо жорстокість і тиранію", - заявила Томас-Грінфілд.

Вона закликала колег не дозволити Росії зневажати Статут ООН. "Ми не повинні дозволити Росії безкарно здійснювати воєнні злочини, продовжувати використовувати їжу як зброю та завдавати стільки болю та страждань Україні. Давайте ми всі будемо з українським народом стільки, скільки буде потрібно", - фіналізувала вона.

Цими днями у різних штатах проводяться заходи із відзначення 90-ї річниці Голодомору.

У суботу, 25 листопада, українці столиці США зберуться біля вашингтонського Меморіалу Голодомору.

"З нагоди 90-х роковин Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років запрошуємо всіх приєднатися до Дня пам’яті жертв Голодомору, який цього року припадає на 25 листопада", - йдеться у запрошенні.

Організаторами заходу є Посольство України в США та Комітет Голодомору США.