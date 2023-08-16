«Собаки у притулку з обпеченими до кісток лапами». На Гаваях найбільші пожежі за останні 100 років

Уже більше сотні загиблих та близько тисячі зниклих безвісти в результаті наймасштабніших за останні 100 років пожеж на Гаваях. Кілька американських островів у Тихому Океані охоплені вогняною пасткою від минулого тижня. Влада обіцяє погорільцям компенсацію. Та люди вимагають справедливого розслідування причин катастрофи і того, чому не спрацювали системи сповіщення про загрозу, що могло б врятувати чимало життів. Лагайна. Найбільше місто острова Мауї на 80 відсотків зруйноване. Колишня столиця Гавайського королівства та центр китобійного промислу на Тихому океані перетворена на попелище. Мешканці Лагайни рятувались хто як міг. Чимало людей просто стрибали в океан. Стіна вогню не залишала їм вибору.

"У голові постійно крутилось: це має бути всього лиш страшний сон. Це не може бути правдою, це не може відбуватись насправді. Але потім ти усвідомлюєш, що починаєш горіти. Відчуваєш гострий біль. А у снах такого не буває." - розповідає в інтерв'ю Associated Press Майк Чічіно, один із тих, хто врятувався в океані.

Багато людей, за словами Чічіно потонули. Усього ж, за останніми даними місцевої влади в результаті пожеж загинуло 106 людей. Але лише 5 тіл ідентифіковано. Поліція просить людей, чиї близькі зникли безвісти прийти у спеціальні центри здати ДНК-тести. Це допоможе встановити особи загиблих. Усього рятувальники зараз шукають близько тисячі людей.

Постраждали і домашні тварини Люди похапцем тікали якомога подалі від пожеж. Багато просто покидали своїх домашніх улюбленців. Сотні собак і котів рятують зараз волонтери. За їхніми оцінками, всього зникло близько 3000 тварин. "У нашому притулку були тварини з важкими, дуже важкими опіками. Ми бачили собак з обпеченими до кісток лапами - схоже вони тікали прямо через полум'я", - розповіла в коментарі Associated Press волонтерка Кейті Шенон. Пожежа на Гаваях стала наймасштабнішою у США за останні 100 років. Попередній рекорд був у місті Клокет, штат Міннесота 1918 року. Тоді через лісові пожежі загинуло 453 людини.

Причина пожеж поки не встановлена Достеменна причина пожеж на Гаваях наразі не встановлена. Ймовірно полум'я розгорілось після падіння дерева на електродроти. Відео з камер спостереження, яке підтверджує цю версію, опублікувала Дженіфер Прібл, старший координатор Центру збереження птахів острова Мауї. Поширенню вогню сприяла також аномальна посуха на Гаваях та сильні вітри, спричинені ураганом Дора. Постраждалі в результаті пожеж також вимагають від влади розібратись, чому не спрацювала система раннього оповіщення громадян про загрозу пожеж. Можна було б врятувати чимало життів, якби люди вчасно покинули домівки, кажуть очевидці трагедії.