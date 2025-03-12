Суд Тбілісі призначив Михаїлу Саакашвілі ще 9 років ув’язнення

У середу суд у Грузії визнав ув'язненого колишнього президента Михайла Саакашвілі винним у розкраданні державних коштів та призначив йому ще дев'ять років ув'язнення, повідомляє агентство AP.

Саакашвілі, який був президентом Грузії в 2004-13 роках, вже відбуває шестирічний термін ув'язнення за зловживання владою. У 2018 році його заочно засудили, а в 2021 році заарештували після його повернення до Грузії з України.

У новій справі проти Саакашвілі прокуратура Грузії звинуватила його в розкраданні та витрачанні державних коштів на суму приблизно 3,2 мільйона доларів, які спрямовувалися через Службу державної безпеки Грузії, на різні особисті витрати, включаючи послуги класу “люкс" і на освіту його синів. Захист Саакашвілі відкидає звинувачення та наполягає на тому, що вони політично мотивовані.

Новий вирок, винесений Тбіліським міським судом у столиці Грузії, означає, що 57-річний Саакашвілі, ймовірно, залишатиметься у в’язниці до 2030 року.

Постанова в середу також зобов’язала Теймураза Джанашіа, колишнього голову Служби державної безпеки, сплатити штраф у розмірі понад 100 тисяч доларів.

Саакашвілі не був присутній на судовому засіданні в середу за станом здоров'я. Вирок викликав протести його прихильників у залі суду, які вигукували на адресу судді "раб Бідзіни".

У заяві, опублікованій на сторінках Саакашвілі у соцмережах, колишній президент саркастично назвав вирок "великим сюрпризом" і "волею гнобителя".

Михаїл Саакашвілі стверджує, що влада "практично засудила мене до довічного ув'язнення за офіційні витрати на посаді президента".

"Сьогодні мені винесли черговий вирок, навіть не приховуючи, що це безпосередньо пов’язано з моєю політичною діяльністю. Цю справу було порушено за прямою вказівкою Путіна після того, як я побував на Євромайдані та почав працювати в Україні. Ордер на арешт було видано відразу після мого призначення в Одеську область. Цей абсурдний і несправедливий вирок — помста за те, що я не здав Грузію у 2008 році, за успішні реформи, а також за мою боротьбу за українців і за Україну", - написав Саакашвілі в мережі Х.

Колишній президент провів більшу частину часу у тюремній лікарні після того, як оголосив голодування, а потім заявив, що був отруєний. Наразі він проходить лікування в клініці Vivamedi, де за ним спостерігають за кількома хронічними захворюваннями, і, як повідомляється, його стан здоров’я періодично погіршується.

Тіна Бокучава, голова опозиційної сили Єдиного національного руху, заявила, що вирок "показує, що російський режим Іванішвілі бачить грузинську державу та ідею грузинської держави своїм ворогом".

"Вони воюють проти президента Михайла Саакашвілі, який все своє життя присвятив грузинській державі, – сказала вона. – Цим вироком вони нікого не злякають і не зупинять. Навпаки, ми будемо боротися до кінця".

Минулого року Європарламент прийняв резолюцію щодо Грузії, одним із питань якої було звільнення Саакашвілі з "гуманітарних міркувань і надання йому можливості отримати належне лікування за кордоном".

У травні 2024 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив клопотання Саакашвілі щодо двох винесених проти нього вироків, постановивши, що немає підстав сумніватися в справедливості кримінальних звинувачень.

У грудні 2024 року США запровадили санкції проти Бідзіни Іванішвілі – колишнього прем’єр-міністра Грузії, мільярдера та засновника правлячої політичної сили “Грузинська мрія”, який намагався поглибити зв’язки з сусідньою Росією.

За повідомленням Мінфіну США, це тіньовий мільярдер, який заробив статки у Росії, та очолював партію, яка ставала дедалі авторитарнішою та налаштованою на Москву, вона проштовхнула закони, подібні до тих, які використовує Кремль, для придушення свободи слова.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у грудні 5 президентка Грузії Саломе Зурабішвілі змушена була подати у відставку після того, як грузинська провладна партія проголосила свого президента країни. За її словами, російська гібридна війна в Грузії є альтернативою воєнному сценарію, який Росія невдало запустила в Україні.