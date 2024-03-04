Директор МАГАТЕ Гроссі їде до Росії говорити про ЗАЕС

Директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі планує відвідати Росію цього тижня. Про це він повідомив на відкритті засідання правління директорів організації 4 березня.

Відповідаючи на питання журналістів про теми для обговорення з російськими посадовцями, Гроссі зазначив, що йтиметься зокрема про найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, окуповану росіянами.

"Є питання щодо майбутнього операційного стану станції. Чи її запустять, чи ні? Яке розуміння? Яке розуміння в плані зовнішніх ліній постачання, бо те, що ми бачимо - надзвичайно крихке", - сказав Гроссі.

У своєму вступному слові Гроссі зазначив, що станція вісім разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання "з початку збройного конфлікту", має виклики щодо персоналу, інспекції та підтримки критично важливих систем безпеки та надійності логістичних каналів постачань.

Це впливає на безпеку станції, вказав Гроссі: "Ситуація на ЗАЕС продовжує бути дуже ненадійною, коли шість з семи засад ядерної безпеки та захисту наражаються на ризик повністю чи частково".

Посадовець також наголосив, що МАГАТЕ не виявило ознак того, що п'ять конкретних принципів ядерної безпеки порушено, але вказав, що деякі з цих принципів - під ризиком.

Минулого місяця Гроссі був в Україні, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.