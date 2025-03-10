У Гренландії проходять вибори, які можуть визначити майбутнє референдуму про незалежність

11 березня в Гренландії пройдуть парламентські вибори, які визначать імена 31 члена її головного законодавчого органу. Найбільший острів у світі є напівавтономною територією Данії.

Хоча питання про незалежність цього тижня не буде винесено на голосування, результати виборів можуть зрештою підготувати основу для наступного референдуму щодо майбутнього контролю над Гренландією, пише видання The Hill.

Вибори відбуваються на тлі заяв президента США Дональда Трампа про бажання отримати контроль над багатою природними ресурсами територією. Президент Трамп вважає, що стратегічне розташування Гренландії як найкоротшого шляху з Європи до Північної Америки є життєво важливим для системи попередження США про балістичні ракети.

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть міжнародної безпеки, і ми працюємо з усіма, хто бере участь, щоб спробувати її отримати”, - заявляв Дональд Трамп під час свого виступу на спільному засіданні Конгресу минулого тижня. - "Але нам це дійсно потрібно для міжнародної світової безпеки, і я думаю, що ми це отримаємо".

"Так чи інакше, ми цього доб’ємося", – додав він.

Старший син президента Дональд Трамп-молодший відвідав Нуук, що у Гренландії, у січні. Під час його візиту президент США опублікував повідомлення в соціальних мережах “Зробимо Гренландію знову великою”, що співзвучне з гаслом президентської кампанії Дональда Трампа “Зробимо Америку знову великою”.

Республіканці, які мають більшість у Палаті представників, раніше підтримали законопроект на підтримку прямих переговорів США з Данією щодо придбання Гренландії.

57 тисяч жителів Гренландії прагнуть зберігати союз із Данією та Фарерами, заявив напередодні гренландський прем’єр-міністр Муте Егеде, реагуючи на ідеї президента США Дональда Трампа про приєднання острова до Сполучених Штатів.

"Існує світовий порядок, який хитається на багатьох фронтах, і президент Сполучених Штатів, який є дуже непередбачуваним – таким чином, що змушує людей почуватися незахищеними", – цитує прем’єр-міністра данське громадське радіо DR.

Голова уряду сказав, що бачить майбутнє Гренландії "в межах західного альянсу".

"Є деякі питання політики безпеки та оборони, де нам потрібно об’єднатися з іншими країнами, з якими ми вже перебуваємо в союзі", – відзначив він.

Егеде додав, що незалежна Гренландія в союзі з Данією та іншою її територією, Фарерськими островами, через нову оновлену угоду "може бути можливою".

На кону парламентських виборів

Опитування показують, що більшість жителів Гренландії виступають за політичну та економічну незалежність від свого колишнього колоніального правителя, пише агентство Reuters.

Проте думки розходяться щодо термінів і потенційного впливу цього кроку на рівень життя гренландців, оскільки Данія щорічно вкладає в місцеву економіку трохи менше 1 мільярда доларів США.

Острів має багаті, але в основному невикористані, запаси ресурсів, у тому числі численні рідкоземельні мінерали.

Січневе опитування, проведене компанією Verian для датської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq, показало, що близько 85% жителів Гренландії заявили, що не хочуть стати частиною США, пише The Hill. 6% респондентів заявили, що підтримають анексію, тоді як 9% не мають своєї думки.

За даними Міністерства внутрішніх справ Гренландії, з 57 000 громадян Гренландії близько 40 500 мають право голосу. На останніх загальних виборах у 2021 році проголосувало близько 27 тисяч осіб.

Які партії беруть участь у виборах?

Правляча партія Гренландії, ліві соціалісти Inuit Ataqatigiit (IA) виступає за економічно та політично незалежну Гренландію, але поки що не запропонувала плану досягнення цієї мети.

IA заявляє, що не поспішатиме з голосуванням за незалежність після загальних виборів, попередивши про можливі наслідки для економіки та добробуту.

IA виступає проти видобутку урану та інших радіоактивних матеріалів через ризики для навколишнього середовища.

Соціал-демократична партія на чолі з Еріком Йенсеном Siumut підтримує поступову спадкоємність Данії. Раніше вона пропонувала провести референдум у найближчі чотири роки, але нещодавно відмовилася від цього наміру.

Ліва партія Naleraq на чолі з Пеле Бробергом є найбільшою опозиційною партією, яка рішуче виступає за швидкий перехід до повної незалежності.

Ліві заявляють, що становлення суверенної держави стимулюватиме нові можливості для бізнесу у Гренландії, і хоче розвивати можливості для таких галузей як рибальство, на частку якого припадає понад 95% експорту.

Партія також заявила, що хоче укласти оборонну угоду зі США і може обрати так звану "вільну асоціацію", за якою Гренландія отримуватиме підтримку та захист США в обмін на військові права, не стаючи територією США.

Соціально-ліберальний партія Demokraatit передбачає незалежну Гренландію з вільною ринковою економікою. Однак вона застерігає від передчасних дій, щоб захистити людей та економіку від потенційного зниження рівня життя.

Правоцентристська консервативна партія Atassut виступає за єдність з Данією та виступає проти переходу до незалежності без чіткого плану. За словами її лідера, Гренландія ще не готова до незалежності.

Новостворена ліва партія Qulleq виступає за швидку незалежність і хоче отримати повний контроль над ресурсами острова, що, за словами лівих, могло б полегшити соціальні та економічні страждання гренландців.

Іноземне втручання?

Гренландії довелося зіткнутися з загрозою зовнішніх спроб вплинути на голосування в країні, зокрема з боку Росії чи Китаю, пише DW.

Служба національної безпеки та розвідки Данії PET попередила, зокрема, про російську дезінформацію.

"За кілька тижнів до оголошення дати виборів у Гренландії було помічено кілька випадків фейкових профілів у соціальних мережах, у тому числі профілів, які маскуються під данських і гренландських політиків, що сприяло поляризації громадської думки", — заявила PET, хоча у повідомленні служби безпеки не пов’язували ці акаунти з жодною конкретною країною.

Йохан Фаркас, доцент медіадосліджень Копенгагенського університету, не думає, що ці дописи суттєво вплинуть на вибори в Гренландії, оскільки, окрім данської, більшість місцевих жителів розмовляє гренландською, мовою інуїтів.

"Гренландія є дуже маленькою та тісно згуртованою громадою в багатьох відношеннях", — сказав Фаркас DW. - "І тому фейкові облікові записи або подібні речі, які ми бачили на минулих та інших виборах, я вважаю, що це зробити непросто”.

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