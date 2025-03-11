Гренландія голосує, міркуючи про незалежність від Данії і пропозиції Трампа бути зі США

Мешканці Гренландії 11 березня голосують на виборах, які привертають незвичну міжнародну увагу через оголошені наміри президента США Дональда Трампа домагатися американського володіння велетенським островом, який є самоврядною територією Королівства Данії.

Майже всі провідні гренландські партії висловлюються за просування незалежності, але розходяться в тому, які мають бути подальші зв’язки з Данією, яка контролювала Гренландію впродовж майже 300 років.

Зараз понад 56 тисяч гренландців, серед яких переважає північна народність інуїти, користуються широкими автономними правами, а уряд у столиці Данії Копенгагені вирішує питання міжнародних відносин та оборони.

На дебати про те, якою могла б бути незалежність Гренландії тепер впливають також обіцянки президента Трампа спрямувати багатомільярдні інвестиції, якщо багатий на корисні копалини острів буде американським.

Глобальне потепління і зменшення крижаного покрову острова можуть сприяти видобутку зокрема рідкісноземельних мінералів.

Дональд Трамп також заявляв про важливі міркування безпеки пов’язані з Гренландією, де з 1951 року розташована американська військова база.

Новинна агенція Reuters вказує, що січневе опитування засвідчило підтримку ідеї незалежності Гренландії серед більшості острів’ян.

Провідні партії пропонують готуватися до референдуму про незалежність і розширювати основи для самостійної державності.

Але Reuters також повідомляє, що у розмовах з журналістами гренландці говорили про побоювання стосовно того, якими були б наслідки відокремлення від Данії на їхній рівень життя і зокрема на соціальний захист, безплатну освіту та гарантовану охорону здоров’я для усіх острів’ян.

Заяви Дональда Трампа та інші геополітичні обставини додалися до дискусій в Гренландії про те, чи зміг би острів зберегти свою незалежність, ставши дванадцятою найбільшою за площею країною світу, але з незначним населенням.

Депутат гренландського парламенту Піпалук Линґе від урядової партії Атакатіґііт, сказав агенції Associated Press, що багато гренландців стурбовані заявами, які пролунали зі США.

“Я вважаю, що більшість з нас, починаючи з нового року, налякані тією зацікавленістю. Тому зараз ми дуже, дуже дивимося на Європу, щоб вирішити, чи зможемо ми налагодити з ними тісніші зв’язки, щоб забезпечити суверенність нашої нації”, - сказав депутат.

Серед нагальних місцевих питань, які належить вирішувати уряду, називають розвиток місцевого аеропорту, який, починаючи з листопада, зможе приймати реактивні пасажирські авіалайнери.