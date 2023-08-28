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Голова Вищої ради правосуддя про справу Князєва, протидію корупції в судах та реформи. Інтервʼю
За оцінкою Єврокомісії, Україна нині повністю відповідає очікуванням щодо прогресу у судовій реформі. Одним з етапів цієї реформи було відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та оновлення Вищої ради правосуддя. Про хід реформи, корупційні скандали, справу Князєва та кадровий голод у судах журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із головою Вищої ради правосуддя Григорієм Усиком.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Олексій Коваленко: У червні цього року Єврокомісія оприлюднила оцінку українських реформ. Один із параметрів – судова реформа. Чи виконала, на вашу думку, Україна домашнє завдання у цьому напрямку?
Григорій Усик: Я думаю, що Україна успішно виконала це завдання оскільки в січні 2023 року був сформований повноважний склад Вищої ради правосуддя.
Нам вдалось, на мою думку, досить оперативно сформувати склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема – 1 червня ми сформували склад Вищої кваліфікаційної комісії і Вища кваліфікаційна комісія вже активно розпочала виконувати свої повноваження.
О.К.: Я хотів би навести одну цитату: “Наше важливе завдання, завдання всієї України – це боротьба з корупцією і формування сильної демократичної потужної держави”. Це цитата колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва в інтерв'ю Голосу Америки в лютому цього року. Справа Князєва — це удар по довірі до судової реформи. Як цей удар вплине на хід судової реформи та на українську євроінтеграцію?
Мені здається що не було такого у світовій практиці, щоб очільник Верховного Суду був причетний до таких корупційних дійГригорій Усик
Г.У.: Ви досить влучно сказали що це удар і для судової системи й для держави. Я б навіть сказав більше – це дуже болючий удар. Мені здається що не було такого у світовій практиці, щоб очільник Верховного Суду був причетний до таких корупційних дій і це, звичайно, болючий удар, тому що саме на Князєва і суддівська спільнота, і влада покладала дуже великі сподівання і надії як на молодого реформатора.
Я не думаю що може бути якесь розчарування в тому, що судова реформа в Україні не відбувається. Незважаючи на особу і посаду Князєва, який був очільником найвищого органу – Верховного Суду - саме антикорупційні органи й безпосередньо Вища рада правосуддя надавала згоду на утримання його під вартою. Тому це і є свідченням того що реформа відбувається.
Не можна асоціювати Князева з усією суддівською спільнотою. Є впевненість в, тому що ми це успішно подолаємо. У нас просто немає іншого варіанту, крім як побороти цю корупцію, щоб бути в когорті демократичних правових держав Європейського Союзу і всього світу.
О.К.: Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вів в дію рішення РНБО про посилення відповідальності українських суддів. Чи це посилення відповідальності може запобігти новим корупційним скандалам у судах?
Г.У.: Важливим елементом посилення відповідальності має стати перш за все невідворотність покарання.
Важливим елементом посилення відповідальності має стати перш за все невідворотність покарання.Григорій Усик
З листопада 2021 Вища рада правосуддя була фактично позбавлена повноваження виконувати дисциплінарну функцію. Тобто з 2021 року суддю взагалі неможливо було притягнути до відповідальності через дисциплінарну процедуру. У нас накопичилось понад 11 тисяч дисциплінарних скарг.
Це один із важелів того як орган суддівського врядування міг би самостійно здійснювати заходи щодо самоочищення в судовій системі. Цей фактор невідворотності для мене має більш визначальне значення ніж суворість [покарання].
О.К.: До питання обрання нового голови Верховного Суду – ним обрали Станіслава Кравченка якого часто називають людиною “старої гвардії”. Наскільки обрання людини “старої гвардії” добре з точки зору знову ж таки євроінтеграції, яка передбачає реформи та оновлення судів?
Г.У.: З огляду на його професійний шлях, на його управлінські якості, а він був до цього і заступником голови Вищого спеціалізованого суду, і керівником кримінального суду в складі Верховного Суду, мабуть, судді Верховного Суду оцінювали перш за все його професійні ділові й управлінські якості. Сподіватимемось і я впевнений, що він виправдає таку довіру.
О.К.: За півтора року накопичилась величезна кількість нових кримінальних справ щодо російських воєнних злочинів і Генпрокуратура нарахувала вже майже 100 тисяч воєнних злочинів російських солдатів вчинених в Україні. З урахуванням цих потреб, число суддів зменшується. Чи є ризик кадрового голоду?
Г.У.: Кадровий голод вже відчувається. Я б навіть сказав що він підходить до тої критичної межі, де уже в деяких судах зупиняється відправлення правосуддя і Вища рада правосуддя в пожежному порядку вирішує це питання за рахунок тимчасового переведення суддів з одних судів в інші судді, де особливо відчувались нестача суддів. В інший спосіб не можна було забезпечити роботу судів.
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- Голос Америки
Польща, Литва і Латвія можуть повністю закрити кордон з Білоруссю в разі "критичного інциденту" з "Групою Вагнера"
Ми вимагаємо від влади в Мінську, щоб група "Вагнер" негайно залишила територію Білорусі, а нелегальні мігранти негайно покинули прикордонну зону та були відправлені назад у свої країниМаріуш Каманські, міністр внетрішніх справ Польщі
Польща, Литва і Латвія пообіцяли повністю закрити свої кордони з Білоруссю у разі, якщо відбудеться "критичний інцидент" за участі бойовиків ПВК "Вагнер", які продовжують дислокуватися у Білорусі після смерті свого ватажка Євгена Пригожина минулого тижня.
З такою заявою виступив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінські 28 серпня у Варшаві після зустрічі зі своїм литовським та латвійським колегами.
"Ми вимагаємо від влади в Мінську, щоб група "Вагнер" негайно залишила територію Білорусі, а нелегальні мігранти негайно покинули прикордонну зону та були відправлені назад у свої країни.
Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на польському чи литовському кордоні, ми негайно дамо відповідь. Усі відкриті досі пункти пропуску будуть закриті", - цитує Камінського Reuters.
Бойовики ПВК "Вагнер" осіли в Білорусі на запрошення президента Олександра Лукашенка після короткочасного і невдалого заколоту проти російської військової верхівки наприкінці червня цього року. Це сприяло подальшому підвищенню напруги в регіоні, де останні кілька років спостерігалися численні інциденти, пов’язані з незаконним перетином кордону з боку Білорусі нелегальними мігрантами.
Як вже повідомляв Голос Америки, раніше цього року Польща направила тисячі додаткових військових для посилення кордону, а також закрила 5 з 6 наявних пунктів перетину кордону з Білоруссю після того, як в Білорусі було ув’язнено польського журналіста за звинуваченнями, які Польща вважає політично мотивованими.
Також, з 18 серпня цього року, Литва «тимчасово» призупинила роботу 2 з 6 наявних пунктів перетину кордону з Білоруссю, зокрема, з огляду на потенційну загрозу національній безпеці Литви з боку ПВК "Вагнер", розташованої в Білорусі, та з метою впорядкування міграційних потоків, як повідомляв раніше Голос Америки.
Крім цього, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, яку цитує Радіо Свобода, заявила під час зустрічі у Варшаві 28 серпня, що Литва має намір закрити два додаткові пункти перетину кордону з Білоруссю і залишити відкритими лише два прикордонних пункти.
В річницю промови "Я маю мрію" Байден зустрінеться з родиною Мартіна Лютера Кінга
У зустрічі з президентом США Джо Байденом візьмуть участь всі діти Кінга, кажуть представники Білого дому.
Президент-демократ повертається до історичної практики, коли вітає родину Кінга в Овальному кабінеті.
28 серпня 1963 року, у день Маршу до Вашингтона за роботу та свободу, президент Джон Ф. Кеннеді прийняв Кінга та інших ключових організаторів маршу в Овальному кабінеті.
Байден також організовує прийняття у понеділок увечері з нагоди 60-річчя Комітету юристів із захисту громадянських прав, позапартійної, некомерційної юридичної організації, яка була створена на прохання Кеннеді для допомоги в захисті расової справедливості.
У своїй статті для Washington Post Байден заявив, що адміністрація працює, щоб втілити мрію Кінга про суспільство, в якому характер людини важливіший за її колір шкіри. В статті йдеться, що адміністрація використовує основні законодавчі акти та президентські накази, щоб «просувати рівноправ'я у всьому, що ми робимо, включаючи безпрецедентні інвестиції в усій Америці, включно з чорношкірими американцями», – написав він.
Байден сказав, що його політика призвела до скорочення безробіття серед темношкірих, збільшення кількості малих підприємств, заснованих чорношкірими підприємцями, і збільшення кількості темношкірих сімей, охоплених медичним страхуванням.
Він спрямував близько 7 мільярдів доларів на мережу історично темношкірих коледжів і університетів і підтримував призначення темношкірих людей до уряду та Білого дому, у федеральну судову систему та незалежні агентства, такі як Федеральна резервна система.
«Протягом поколінь темношкірі американці не завжди були повністю включені в нашу демократію чи нашу економіку, але завдяки щирій мужності та доброті вони ніколи не відмовлялися від досягнення американської мрії», — написав Байден.
Він також згадав суботній расистський напад на магазин у Джексонвіллі, штат Флорида, у якому білий чоловік у масці, який стріляв зі зброї, прикрашеної свастикою, застрелив трьох темношкірих людей. Стрілець, який також розміщував расистські тексти, покінчив із життям.
«Ми повинні відмовитися жити в країні, де коли темношкірі сім’ї ходять до магазину або темношкірі учні ходять до школи, вони бояться бути розстріляними через колір своєї шкіри», – написав Байден.
«У цей день пам’яті продовжуймо показувати, що расова рівність — це не просто прагнення. Відкиньмо думки, що Америка — це гра з нульовою сумою, де, що щоб один досяг успіху, інший повинен зазнати невдачі. Пам'ятаймо, що Америка достатньо велика, щоб кожен міг досягти успіху та втілити свій Богом даний потенціал».
Марш 1963 року на Вашингтон досі вважається однією з найбільших і найрезультативніших демонстрацій за расову справедливість в історії США.
Тоді на мирний протест біля Меморіалу Лінкольна зібрались 250 000 людей, що дало поштовх для прийняття Конгресом знакового закону про громадянські та виборчі права в наступні роки. Кінга вбили в квітні 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі.
У суботу тисячі людей зібралися в Національному торговому центрі на святкування 60-ї річниці промови, а спікери та інші говорили, що країна, яку все ще роздирає расова нерівність, ще не здійснила мрію Кінга про суспільство, у якому його чотирьох дітей «не судитимуть за кольором їхньої шкіри, а лише за сутністю їхнього характеру».
Захід був скликаний Drum Major Institute родини Кінга та National Action Network преподобного Ела Шарптона.
(АР)
- Голос Америки
Росія, ймовірно, скасувала військові навчання "Запад", які раніше відпрацьовували напад на НАТО
Росія, ймовірно, скасувала військові навчання "Запад - 23", припускає Міністерство оборони Великої Британії. Причина - нестача військ та обладнання.
Навчання "Запад", які раніше планувались на вересень, - основна подія військових навчань РФ і є кульмінацією року військових навчань, йдеться у повідомленні британських аналітиків. Експерти додають, що з 2021 року пріоритет в навчаннях надавався протистоянню уявній загрозі від НАТО.
Погані результати російського війська в Україні, йдеться в повідомленні британського відомства, показали те, що російські стратегічні військові навчання мали обмежену цінність і в основному були показними.
Про те, що російські навчання "Запад" часто відпрацьовували вторгнення до НАТО, включаючи створення загрози ядерної атаки, нагадав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
На події Quo Vadis Europa раніше цього місяця Ландсбергіс окремо згадав російські навчання "Запад" 2009 року, коли Росія відпрацьовувала напад на країну НАТО, "яка виглядала як балтійська країна, і погрожували нападом на Варшаву, якщо Польща намагалась би зупинити просування".
Тому, підкреслив посадовець, європейські країни мають бути готовими відповісти на будь-яку ескалацію.
- Голос Америки
Українські морпіхи повертаються з навчань НАТО
Майже тисяча українських морських піхотинців пройшли навчання НАТО, повідомляє пресслужба Альянсу.
Після завершення шестимісячного навчання українські морпіхи повертаються додому. Навчання проводили морські піхотинці Великої Британії, офіцери Сухопутних сил, а також інструктори морської піхоти Нідерландів та Норвегії, твітує пресслужба НАТО.
Курс підготовки включав тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, “зубів дракона” за допомогою вибухівки, повідомили в британському Міноборони.
Серед іншого, українські морпіхи навчались проводити операції-амфібії в жорстких умовах. Про це у соцмедійному дописі повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
В серії твітів до Дня Незалежності України, Сунак повідомив, що з початку 2022 року більше 20 000 українських військових пройшли навчання у Великій Британії.
"Ми навчаємо ще 20 000 цього року", - додав він.
В Міноборони Великої Британії вказують, що у минулому українські курсанти мали різні професії: "Багато були цивільними, і прийшли добровольцями, не маючи попереднього військового досвіду, а інші — перейшли з інших підрозділів Збройних сил України. Деякі вже брали участь у бойових діях на передовій".
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