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Із Гази 7 листопада евакуюють першу групу українців – посол України в Ізраїлі

Палестинці шукають вцілілих після ізраїльського авіаудару в Рафаху, Сектор Газа, 7 листопада 2023 р. AP Photo/Eyad Baba
Палестинці шукають вцілілих після ізраїльського авіаудару в Рафаху, Сектор Газа, 7 листопада 2023 р. AP Photo/Eyad Baba

Першу групу українців, 101 людину, 7 листопада евакуюють із Сектору Гази, де триває військова операція армії Ізраїлю проти екстремістського угруповання ХАМАС, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі агентству "Укрінформ".

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", – сказав посол.

За його словами, співробітники посольства України вже очікують на кордоні Єгипту з Газою. "Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", – зауважив посол.

1 листопада Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Єгипету відкрити пункт пропуску на кордоні зі Смугою Гази Рафах для іноземців і почало підготовку до евакуації.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, відомство актуалізувало список охочих виїхати: переважно це жінки і діти.

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