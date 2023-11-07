Із Гази 7 листопада евакуюють першу групу українців – посол України в Ізраїлі

Першу групу українців, 101 людину, 7 листопада евакуюють із Сектору Гази, де триває військова операція армії Ізраїлю проти екстремістського угруповання ХАМАС, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі агентству "Укрінформ".

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", – сказав посол.

За його словами, співробітники посольства України вже очікують на кордоні Єгипту з Газою. "Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", – зауважив посол.

1 листопада Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Єгипету відкрити пункт пропуску на кордоні зі Смугою Гази Рафах для іноземців і почало підготовку до евакуації.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, відомство актуалізувало список охочих виїхати: переважно це жінки і діти.