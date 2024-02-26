Фіцо: Деякі країни НАТО розглядають можливість надіслати війська до України на двосторонній основі

26 лютого (Reuters) – Декілька членів НАТО та Європейського Союзу розглядають можливість відправити солдатів в Україну на двосторонній основі, заявив у понеділок прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо, який довгий час виступав проти військових поставок в Україну і займав позицію, яку деякі критики вважають проросійською, не надав подробиць, а інші європейські лідери відразу не прокоментували його слова.

Він виступив напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі в понеділок.

"Я обмежусь тим, що скажу, що ці тези (під час підготовки до паризької зустрічі) означають, що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядають можливість надсилати свої війська в Україну на двосторонній основі", — сказав Фіцо на телевізійному брифінгу після засідання Ради безпеки Словаччини.

"Я не можу сказати, з якою метою і що вони там повинні робити", - сказав він, додавши, що Словаччина, яка є членом ЄС і НАТО, не надсилатиме військових в Україну.



Члени НАТО надали Києву зброю та боєприпаси на мільярди доларів і тренують українські сили.

Але лідери НАТО, включаючи президента США Джо Байдена, підкреслили, що західний військовий альянс хоче уникнути прямого конфлікту з Росією, який може призвести до глобальної війни.

"Ні НАТО, ні країни-союзниці по НАТО не є стороною конфлікту", — заявив 14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У НАТО відразу не прокоментували слова Фіцо.

Відповідаючи на запитання про коментарі, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав: "Чехія, безумовно, не збирається відправляти солдатів в Україну, про це ніхто не повинен хвилюватися".

Фіцо сказав, що він бачить ризик великої ескалації конфлікту в Україні, і що більше інформації не може бути надано громадськості.

Близько 20 європейських лідерів, включаючи Фіцо, зберуться в Парижі в понеділок, щоб надіслати російському президенту Володимиру Путіну повідомлення про європейську рішучість щодо України та протистояти наративу Кремля про те, що Росія обов’язково виграє війну, яка триває вже третій рік, повідомила Франція.



Президент Франції Еммануель Макрон запросив європейських лідерів до Єлисейського палацу на робочу зустріч, оголошену в короткий термін через те, що його радники називають ескалацією російської агресії за останні кілька тижнів.

Фіцо заявив, що скликання зустрічі показало, що стратегія Заходу щодо України провалилася. Він сказав, що братиме участь у зустрічі конструктивно, хоча від матеріалу для обговорення "у нього мурашки по спині".