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Макрон збирає у Парижі партнерів, щоб показати Путіну твердість підтримки Україн

Президент Франції Еммануель Макрон понад два роки тому був одним з прихильників збереження діалогу з Москвою, але згодом визнав марність його неодноразових спроб переконати Владіміра Путіна не нападати на Україну.
Президент Франції Еммануель Макрон понад два роки тому був одним з прихильників збереження діалогу з Москвою, але згодом визнав марність його неодноразових спроб переконати Владіміра Путіна не нападати на Україну.

Принаймні 20 керівників урядів та чільних посадовців Європи відгукнулися на запрошення французького президента Еммануеля Макрона приїхати до Парижа у понеділок 26 лютого, щоб наголосити на подальшій міжнародній підтримці України.

Росія і далі має знати, що ми всі разом за те, щоб покласти край цій війні і відновити права України.
Радник президента Макрона

"Ми хочемо послати Путіну чіткий сигнал про те, що він не переможе в Україні. Наша мета - зруйнувати думку, в якій він хоче нас переконати, що він якимось чином переможе”, - сказав радник президента Макрона, пояснюючи журналістам мету саміту.

У французькій столиці очікують німецького канцлера Олафа Шольца, польського президента Анджея Дуду, прем’єр-міністрів Іспанії, Нідерландів та керівників скандинавських і балтійських держав.

До них також долучиться заступник держсекретар США Джим Обраян, британського міністра закордонних справ Девід Камерон і канадський міністр оборони Білл Блер.

До учасників зібрання через відеозв’язок вернеться український президент Володимир Зеленський.

Французький представник наголосив, що країни хочуть повторити, що на початку третього року відкритого російського вторгнення в Україну західні партнери “не почуваються ні приреченими, ні похмурими”.

“Ми хочемо, щоб Росія це зрозуміла. Росія і далі має знати, що ми всі разом за те, щоб покласти край цій війні і відновити права України”, - цитують ЗМІ французького представника.

У Парижі кажуть, що на зустрічі не очікують оголошень нових постачань зброї Україні, а радше хочуть обміну практичними ідеями та обговорення способів покращення координації між союзниками та Україною.

Французький представник дав зрозуміти, що Париж розуміє потребу якнайшвидшого постачання Україні артилерійських боєприпасів і не буде заперечувати можливість використання європейських фондів для закупівлі амуніції з-за меж Європи.

“Ми повинні надати більше боєприпасів. Принцип такий, що купувати боєприпаси треба там, де вони є. Нема ніякої догматичної позиції”, - наголосив він.

Французька газета Le Mond пише, що “це також сигналізує бажання Макрона показати себе європейським лідером, коли йдеться про Україну на тлі побоювання, що американська допомога в наступні роки може зменшитися”.

“Зростають сумніви щодо життєздатності довгострокової американської підтримки України на тлі труднощів з законодавчим схваленням нового пакету допомоги, Дональд Трамп сподівається повернення на посаду президента на виборах пізніше цього року”, - підсумовує Le Mond.

Окремі голоси Орбана і Фіцо

На тій зустрічі у Парижі не очікують присутності Віктора Орбана, прем’єр-міністра Угорщини, що стала єдиною країною НАТО і ЄС, яка від самого початку відкритого російського вторгнення в Україну відмовилася допомагати українцям оборонятися.

Також нещодавно обраний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо постійно виголошує оцінки російської війни, які співзвучні тим, що каже Орбан.

Роберт Фіцо повідомив, що він їде на зустріч у Парижі, але скептично назвав її "поспіхом скликаною бойовою радою".

Фіцо раніше оголосив про припинення словацьких державних програм оборонної підтримки України.

Він так само як і Орбан виступає проти міжнародних санкцій щодо Росії і повторює виправдання Москви про її агресію, стверджуючи в російській війні проти України винна буцімто не Росія, а ті, хто підтримують Україну.

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Зеленський: "Я не бачу ризиків у запрошенні України в НАТО". Відео

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Зеленський: "Я не бачу ризиків у запрошенні України в НАТО"

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