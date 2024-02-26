Макрон збирає у Парижі партнерів, щоб показати Путіну твердість підтримки Україн

Принаймні 20 керівників урядів та чільних посадовців Європи відгукнулися на запрошення французького президента Еммануеля Макрона приїхати до Парижа у понеділок 26 лютого, щоб наголосити на подальшій міжнародній підтримці України.

Росія і далі має знати, що ми всі разом за те, щоб покласти край цій війні і відновити права України.

"Ми хочемо послати Путіну чіткий сигнал про те, що він не переможе в Україні. Наша мета - зруйнувати думку, в якій він хоче нас переконати, що він якимось чином переможе”, - сказав радник президента Макрона, пояснюючи журналістам мету саміту.

У французькій столиці очікують німецького канцлера Олафа Шольца, польського президента Анджея Дуду, прем’єр-міністрів Іспанії, Нідерландів та керівників скандинавських і балтійських держав.

До них також долучиться заступник держсекретар США Джим Обраян, британського міністра закордонних справ Девід Камерон і канадський міністр оборони Білл Блер.

До учасників зібрання через відеозв’язок вернеться український президент Володимир Зеленський.

Французький представник наголосив, що країни хочуть повторити, що на початку третього року відкритого російського вторгнення в Україну західні партнери “не почуваються ні приреченими, ні похмурими”.

“Ми хочемо, щоб Росія це зрозуміла. Росія і далі має знати, що ми всі разом за те, щоб покласти край цій війні і відновити права України”, - цитують ЗМІ французького представника.

У Парижі кажуть, що на зустрічі не очікують оголошень нових постачань зброї Україні, а радше хочуть обміну практичними ідеями та обговорення способів покращення координації між союзниками та Україною.

Французький представник дав зрозуміти, що Париж розуміє потребу якнайшвидшого постачання Україні артилерійських боєприпасів і не буде заперечувати можливість використання європейських фондів для закупівлі амуніції з-за меж Європи.

“Ми повинні надати більше боєприпасів. Принцип такий, що купувати боєприпаси треба там, де вони є. Нема ніякої догматичної позиції”, - наголосив він.

Французька газета Le Mond пише, що “це також сигналізує бажання Макрона показати себе європейським лідером, коли йдеться про Україну на тлі побоювання, що американська допомога в наступні роки може зменшитися”.

“Зростають сумніви щодо життєздатності довгострокової американської підтримки України на тлі труднощів з законодавчим схваленням нового пакету допомоги, Дональд Трамп сподівається повернення на посаду президента на виборах пізніше цього року”, - підсумовує Le Mond.

Окремі голоси Орбана і Фіцо

На тій зустрічі у Парижі не очікують присутності Віктора Орбана, прем’єр-міністра Угорщини, що стала єдиною країною НАТО і ЄС, яка від самого початку відкритого російського вторгнення в Україну відмовилася допомагати українцям оборонятися.

Також нещодавно обраний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо постійно виголошує оцінки російської війни, які співзвучні тим, що каже Орбан.

Роберт Фіцо повідомив, що він їде на зустріч у Парижі, але скептично назвав її "поспіхом скликаною бойовою радою".

Фіцо раніше оголосив про припинення словацьких державних програм оборонної підтримки України.

Він так само як і Орбан виступає проти міжнародних санкцій щодо Росії і повторює виправдання Москви про її агресію, стверджуючи в російській війні проти України винна буцімто не Росія, а ті, хто підтримують Україну.