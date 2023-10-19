Путін заперечує реальність російського колоніалізму

16 жовтня президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю китайській медіакорпорації перед від'їздом з Москви до Пекіна. У ньому він стверджував, що Росія не є «колоніальною країною», на відміну від Заходу:

“… колоніальні країни завжди вважали себе людьми першого сорту…

Ми притримуємось іншого підходу. Ми виходимо з того, що всі люди рівні, всі мають однакові права і права та свободи однієї країни і одного народу закінчуються там, де з'являються права іншої людини чи цілої держави. Так поступово і має народжуватись багатополярний світ".

Цей опис Росії невірний.

Протягом століть Московське князівство, а потім і Росія розширювалися, захоплюючи території, населені групами людей, які розмовляли іншими мовами, а також мали різні культури та релігії.

Сучасна Росія позбавила корінні народи права на самовизначення. Вона також розв’язала загарбницьку війну проти України, заперечуючи існування самого українського народу.

Європейські країни також здійснювали колоніальні завоювання. Однак московська колоніальна імперія була суміжною, на відміну від класичних колоніальних імперій, метрополії яких були за сотні й тисяч кілометрів від їхніх колоній.

У своїй статті в The Wall Street Journal Кейсі Мішель, дослідник Hudson Institute, вашингтонського мозкового центру, так описав експансію Росії:

«Вона століттями завойовувала і колонізувала Євразії, забираючи місцеві багатства і підкорюючи колонізовані народи диктату з Москви та Санкт-Петербурга. Різниця в тому, що інші європейські імперії колонізували морем, тоді як Росія колонізувала суходолом, захоплюючи прилеглу територію».

За словами Владислава Іноземцева, професора економіки та старшого наукового співробітника Польського інституту перспективних досліджень у Варшаві, коли Португалія та Іспанія «почали свої заморські експедиції на початку 16 століття», Москва розширилася на північ і схід:

«Вони захопили югорські землі до 1502 року і повернули собі Рязань до 1520 року. Вони завоювали Казанське ханство в 1552 році і Астраханське ханство в 1556 році, скасували Велику Ногайську Орду в 1557 році і взяли Сибірське ханство в 1582 році. Ці завоювання приблизно збіглися з іспанськими надбаннями в Центральній і Південній Америці: Гаїті в 1496, Куба і Пуерто-Ріко в 1508, Нова Іспанія в 1519-1521, Перу і Ріо-де-ла-Плата в 1535-1536 і Флорида в 1565».

Колонізація Росією Сибіру, регіону, більшого за Сполучені Штати, супроводжувалася війнами та винищенням різних корінних народів. Найбільше постраждали ті народи, які чинили опір колонізації: 90% камчадалів, корінних жителів південної частини Камчатського півострова, і половина вогулів [нині їх називають мансі], корінних жителів Західного Сибіру, були вбиті в XVIII-XIX століттях.

Росія колонізувала Північний Кавказ у ході так званої Кавказької війни, яка тривала з 1817 по 1864 рік.

За даними російського археолога і дослідника XIX століття Адольфа Бергера, до 1864 року через дії російської армії на батьківщині залишилося лише близько 80 000 черкесів, лише 10% попереднього їхнього населення. Ще приблизно 400 000 черкесів було вбито, а близько півмільйона вигнано.

У 20-21 століттях багато корінних спільнот Росії втратили свою мову, етнічну ідентичність і поступово асимілювалися з російським етносом. За словами лінгвіста Ольги Казакевич, з 1970 по 2020 рік у Росії зникло 10 мов. Ще 15 мов (із 153 мов, що залишилися в Росії) знають менше 20 людей похилого віку, тому вони знаходяться на межі зникнення.

У сучасній Російській Федерації, яка стала незалежною після розпаду Радянського Союзу в грудні 1991 року, корінне населення позбавляли права на самовизначення та на власну державність, як це закріплено ООН.

Росія розв'язала дві війни, щоб не допустити виникнення незалежної чеченської держави. За даними паризької неурядової організації «Лікарі без кордонів», під час Першої чеченської війни (1994–1996) загинуло приблизно 50 000 мирних жителів. За даними російської правозахисної організації «Меморіал», під час Другої чеченської війни (1999–2009) загинуло до 25 000 мирних жителів.

У путінській Росії просто заклик до референдуму про самовизначення корінної групи може призвести до кримінального покарання.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році ще більше виявило імперську природу Москви. Високопоставлені російські політики, в тому числі й сам Путін, заявляли, що української нації не існує та вона не має історії.

Росія організувала примусове вивезення до Росії українських дітей із частково окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та їх усиновлення росіянами.

4 липня Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі, до якої входять 323 представники 56 національних парламентів, визнала Росію колоніальною країною, яка відмовляє корінним народам і етнічним меншинам у рівних правах і самовизначенні.