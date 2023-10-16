Китай та Росія намагаються посіяти сумніви в тому, що США можуть допомагати Ізраїлю, Україні

Ізраїль посилив авіаудари по Сектору Гази після того, як атака ХАМАС спровокувала війну, в якій загинули понад 1200 людей в Ізраїлі та 1400 людей у Газі.

У той час, як ізраїльське наземне вторгнення в Сектор Гази наближається, Росія та Китай намагаються посіяти сумнів в тому, що Сполучені Штати здатні допомогти давньому союзнику Ізраїлю захистити себе.

І Москва, і Пекін звинувачують США в конфлікті та підривають підтримку України з боку США, а державні ЗМІ поширюють дезінформацію, зосереджуючись на нібито неспроможності США допомогти як Ізраїлю, так і Україні.

Карикатури є популярним інструментом, який державні ЗМІ Китаю використовують для антиамериканської пропаганди.

Одна нещодавно опублікована карикатура в китайській державній газеті Global Times зображує дядька Сема, зв’язаного за пояс мотузками. Мотузки прикріплені до вантажівок — одна з написом «Українська допомога», інша «Ізраїльська допомога» — які рухаються в протилежних напрямках.

Напис: "Надто сильно розтягнуті"

Це вводить в оману.

Офіційні особи США стверджують, що допомога Ізраїлю не надаватиметься за рахунок України.

11 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає додаткові засоби ППО, протитанкову зброю та інше обладнання.

Аналітики вказують, що найнагальніші військові потреби України та Ізраїлю відрізняються.

«Найбільш нагальні потреби Ізраїлю — це високоточні боєприпаси авіаційного базування та поповнення перехоплювачів для «Залізного купола» — і зараз між Ізраїлем та Україною практично немає конкуренції за ці можливості», — сказав Бредлі Боумен, старший директор Washington, Центр військової та політичної влади Фонду захисту демократій, що базується в окрузі Колумбія.

Ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол» не призначена для стрільби з тих самих перехоплювачів, які використовуються американськими системами протиракетної оборони «Петріот» або іншими системами протиракетної оборони, які США та їхні союзники поставили Україні.

«Якщо буде тривала сухопутна війна, зброя, яка потрібна Ізраїлю від Сполучених Штатів, може почати збігатись із деякими видами зброї, яка потрібна Україні. Але певне дублювання зброї, необхідної Україні та Ізраїлю, безперечно, можна було б врегулювати. Твердження про те, що Сполучені Штати не можуть підтримувати Україну та Ізраїль одночасно, не витримують перевірки», – сказав Боумен.

Україна також попросила танки і БТР. В Ізраїлі вже є великі запаси таких транспортних засобів, деякі з них вироблені всередині країни.

Україні також потрібні протикорабельні, протитанкові та протиповітряні ракети для націлювання на військові кораблі, літаки та транспортні засоби, яких у ХАМАС немає.

Транші допомоги США Україні включали мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, Reuters повідомляє, що Ізраїль навряд чи вичерпав свої запаси боєприпасів до стрілецької зброї.

Тим не менш, офіційні особи НАТО попереджають, що західні запаси боєприпасів зменшуються.

І Україні, і, ймовірно, Ізраїлю потрібні 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі та інші розкритикували рішення США передати з Ізраїлю в Україну 300 тисяч снарядів 155-міліметрової артилерії.

«Ми на шляху до вичерпання наших боєприпасів та інших запасів через подвійні конфлікти в Україні та тепер в Ізраїлі. Це нульова сума, яка прокладає шлях Китаю до вторгнення на Тайвань, оскільки наші можливості досягають найнижчої точки», — написав Рамасвамі на X.

Ізраїльська газета Haaretz підрахувала, що Ізраїль використав щонайменше 32 000 артилерійських снарядів під час війни в Газі 2014 року, яка тривала місяць, два тижні та чотири дні.

Україна використовує приблизно 6000 артилерійських снарядів щодня, що менше ніж 10 000 на день, яких хочуть її військові.

На піку Росія випускала по Україні 60 тисяч снарядів і ракет на день.

На тлі занепокоєння щодо зменшення запасів боєприпасів на Заході США приблизно подвоїли місячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 28 000 і мають на меті виробляти 80 000-100 000 снарядів на місяць до кінця 2025 року.

Наразі Конгрес США надав Україні понад 113 мільярдів доларів допомоги.

Президент США Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу з проханням надати Україні додаткові 24 мільярди доларів.

Раджан Менон, професор політології в Сіті-коледжі Нью-Йорка, сказав Радіо Свобода RFERL, cестринській організації Голосу Америки, що США можуть задовольнити запити як Ізраїлю, так і України, враховуючи 800 мільярдів доларів, виділених у річному бюджеті на Міністерство оборони. Загалом уряд США витратив 6,27 трильйона доларів у 2022 фінансовому році.

Державний борг США зараз перевищує 33 трильйони доларів, що викликає заклики скоротити витрати.

Менон та інші стверджують, що проблема полягає в політичній волі, оскільки підтримка США допомоги Україні зменшується, а підтримка Ізраїлю залишається непохитною.

Адміністрація Байдена розглядала можливість надання додаткової підтримки Україні шляхом об’єднання допомоги Ізраїлю, Тайваню та Україні. Деякі республіканські законодавці кажуть, що будуть чинити опір будь-якому такому проханню про фінансування.

Тим часом Інститут вивчення війни, аналітичний центр із Вашингтона, округ Колумбія, заявив, що Москва «вже використовувала і, ймовірно, продовжить використовувати напади ХАМАСу на Ізраїль для просування інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України».