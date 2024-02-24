Однак для опанування та ефективної інтеграції цих літаків Україні потрібно провести довгу й значну роботу.
"Немає F-16... - а потім раптом F-16 з'являться скрізь". Американський пілот Пітер Грінбург. Інтерв'ю
"Українські пілоти виконують набагато небезпечніші місії, ніж я будь-коли у своїй кар'єрі", розповідає пілот F-16, підполковник ВПС США у відставці Пітер Грінбург. На його переконання, винищувачі F-16 у складі ПС ЗСУ можуть стати "руйнівним фактом для окупаційних сил" РФ, які окопались.
Форум