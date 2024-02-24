"Українські пілоти виконують набагато небезпечніші місії, ніж я будь-коли у своїй кар'єрі", розповідає пілот F-16, підполковник ВПС США у відставці Пітер Грінбург. На його переконання, винищувачі F-16 у складі ПС ЗСУ можуть стати "руйнівним фактом для окупаційних сил" РФ, які окопались.