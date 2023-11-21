У США та Європі відзначають 10 років після Євромайдану і Революції Гідності

З нагоди 10-ї річниці початку Євромайдану та згодом Революції Гідності політики і дипломати світу вітають українців.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у мережі Х (колишній Twitter):

“ Так само як ми підтримували Україну на Євромайдані 10 років тому, Сполучені Штати та ваші партнери твердо стоять пліч-о-пліч з вами сьогодні. Слава Україні!”

"З кожною ракетою, запущеною Росією, наша підтримка стає міцнішою", - заявила цього дня і президентка Європарламенту Роберта Мецола та пояснила: "...оскільки Україна захищає наші цінності".

Революція Майдану, каже Мецола, назавжди змінила майбутнє України. "Через 10 років, у цей день Гідності та Свободи, ми з гордістю стоїмо разом з Україною на порозі переговорів про вступ до ЄС", - додала політикиня.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала період з часу євромайдану 10-літтям гідності, гордості, 10-літтям прагнення до свободи.

“Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу”, – наголосила фон дер Ляєн та додала, що “майбутнє України – в Європейському Союзі”.

Президентка Єврокомісії вважає: “Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося”.

Як повідомляв Голос Америки, Урсула фон дер Ляєн також заявила в офіційному зверненні, що “сьогодні Україна ближче ніж будь-коли” до втілення прагнень багатьох українців стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

Українці “заплатили жахливу ціну, нав’язану Росією, але все одно досягли неймовірних реформ”, – пише своєю чергою Міністерство закордонних справ Естонії.

Відомство наголошує: “Тоді ми вас почули. Ми вас сьогодні чуємо. Україна належить до Європи”.

Тезу про те, що майбутнє України - в ЄС, розмістило на своїй сторінці у соцмережах і Міністерство закордонних справ Польщі.

"Десять років тому на Майдані українці розпочали нову сторінку в історії свого народу. Ваша мужність і рішучість заслуговують найвищого захоплення", - кажуть польські дипломати.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте зауважила:

"10 років тому з прапорами ЄС у руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність. Ні кровопролиття на Майдані, ні війна Росії не перекреслили їхнього європейського вибору".

Шимоніте також зазначила: "Без України сім’я ЄС неповна".

Міністерства закордонних справ Литви додає, що європейський вибір українців Росія та її поплічники намагалися жорстоко придушити. "Вони не зрозуміли, що бажання українського народу жити вільно, незалежно та гідно не може бути підірване. Їм це все одно не вдається", - пояснюють литовці.

Президентка Молдови Мая Санду вшанувала пам’ять загиблих під час Революції Гідності у Києві, разом з президентом України Володимиром Зеленським та Оленою Зеленською.

"Я вшанувала усіх тих, хто боровся за свободу, і тих, хто приніс найвищу жертву. Їхня спадщина продовжує жити", - написала Санду у мережі Х.

21 листопада 2013 року українці вийшли на Майдан незалежності у Києві на знак незгоди із рішенням тодішнього президента Віктора Януковича призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС.

23 листопада 2013 року, як повідомляв Голос Америки, біля посольства України у США також відбувся Євромайдан. На події скандували “Україна - це Європа!”. Американські водії сигналили на підтримку гасел мітингувальників.