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ЄС запровадив санкції проти російського виробника алмазів

  • Голос Америки
  • Reuters
Архівне фото. Стенд російської компанії-виробника алмазів "Алроса". Фото AP
Архівне фото. Стенд російської компанії-виробника алмазів "Алроса". Фото AP

Європейський Союз додав до списку санкцій російську компанію Alrosa, найбільшого в світі виробника алмазів, а також її генерального директора Павла Мариничева.

"Відповідно до заборони на алмази, яку ми запровадили з 12 пакетом санкцій, ЄС сьогодні вносить до списку "Алросу", найбільшу алмазовидобувну компанію в світі, та її генерального директора", – заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у мережі X.

Заборона ЄС на алмази здійснюється в координації з країнами Групи семи, які оголосили про аналогічну заборону в грудні.

Раніше Голос Америки повідомляв, що в останньому санкційному пакеті опинилися ще близько 140 людей і компаній, серед яких – син Дмитра Медведєва Ілля, а також родичка президента РФ Владіміра Путіна Анна Цивільова – дружина губернатора Кемеровської області.

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