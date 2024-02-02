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“Я молюся, щоб чоловікові на фронті ніколи не знадобилися зроблені нами ноші”, – дружина військового про емоційну складову волонтерства

Олена Перепелиця, харків'янка, яка наразі живе у Бельгії, об'єднала місцеві родини на допомогу українським військовим.
Олена Перепелиця, харків'янка, яка наразі живе у Бельгії, об'єднала місцеві родини на допомогу українським військовим.

Жодна бригада на фронті ні разу не відмовилася від волонтерської пропозиції надіслати ноші і це завжди боляче чути, бо свідчить про постійні поранення і втрати на війні.

Так досвід допомоги українським військовим описує дружина військового ЗСУ, харків’янка Олена Перепелиця.

“Жодна бригада з фронту ще ніколи не відписала: “Ноші не потрібні”

Я розумію, скільки поранених виносять на цих ношах і які жертви цієї війни
Олена Перепелиця

“Жодна бригада з фронту ще ніколи не відписала “Ноші не потрібні”, – каже волонтерка. – Тож я розумію, скільки поранених виносять на цих ношах і які жертви цієї війни. Про це не пишуть у новинах, про це не розповідають і в Телеграм-каналах, про це не звітують, коли ми визволяємо якесь містечко чи якийсь метр квадратний”.

Олена констатує: “Ноші – це найболючіша посилка, чесно кажучи”.

Під час війни Олена з дітьми виїхала до Бельгії, а її чоловік воює на фронті.

Маючи досвід керівної роботи у промисловій логістиці в Україні, вона налагодила виготовлення та постачання найнеобхіднішого на фронт.

“Мені було дуже некомфортно, мене зсередини гризло те відчуття, що я покинула свою Батьківщину. Було дуже незручно перед людьми, які мали силу залишитись в країні, перед хлопцями, які пішли захищати нас і наших дітей, яких власне ми вивезли”, – розповіла Олена Голосу Америки.

Дорослі шиють ноші, теплий одяг, варять свічки. Діти малюють для військових

Бажання допомогти українським військовим допомогло їй подолати перші труднощі адаптації у досі невідомій країні, налагодити контакти, зібрати однодумців.

Разом вони виготовили і передали військовим вже понад 4000 окопних свічок, 600 нош для поранених, тисячі комплектів термобілизни, шапок, маскувальне покриття на шоломи, шапок, спеціального одягу і адаптивної білизни для поранених, військові футболки.

Я оточений хлопцями у пошитих тобою футболках і шапках – це ніби я оточений твоєю любов'ю і турботою як у мирному житті
Чоловік Олени з фронту

Крім того, разом з іншими українцями, а також бельгійськими та білоруськими сім’ями Олена купує і надсилає воїнам ЗСУ дрони, павербанки, батареї, прилади нічного бачення, біноклі, тепловізори, утеплювачі, генератори, турнікети та медикаменти, колісні крісла, енергетичні батончики і протеїнове харчування, десятки інших позицій.

“Я передаю військовий одяг своєму чоловіку і його бойовим побратимам. Це зігріває мені душу, коли він каже:

“Я оточений хлопцями у пошитих тобою футболках і шапках – це ніби я оточений твоєю любов'ю і турботою, як це було у нашому мирному житті”.

Олена з ніжністю говорить про чоловіка і важко переживає вимушену розлуку, підкріплену тривогою за життя рідної людини:

“Чоловік носить пошиті мною шапку, футболку та маскування для шолома. Я тільки молюся, щоб йому ніколи не знадобилися зроблені нами ноші”.

Українці в Бельгії збирають кошти на матеріали та власними силами шиють ноші
Українці в Бельгії збирають кошти на матеріали та власними силами шиють ноші

Що три тижні Оленині колеги-волонтери майструють 65-80 нош:

“Для розуміння: одні ноші в Україні коштують біля 700 грн.

У нас люди, які виїхали з України – пенсіонери, дівчина – самі нарізають матеріал і шиють безкоштовно.

Ми тільки збираємо кошти на самі матеріали. І передаємо в Україну хлопцям”.

"Бачити це – це такі важкі емоції…”

Окрім нош, “емоційно двоякою” складовою волонтерської роботи в тилу є і, наприклад, виготовлення окопних свічок. Як каже Олена, вони одночасно рятують життя воїнам та псують їхнє здоров’я, адже у бліндажах доводиться дихати кіптявою.

"Найболючіші вироби" для фронту: дружина військового з-за кордону надсилає окопні свічки та ноші для поранених. Відео
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"Найболючіші вироби" для фронту: дружина військового з-за кордону надсилає окопні свічки та ноші для поранених. Відео

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“Ці свічки, вони за великим рахунком не є здоровими. На відео, які надсилають хлопці, добре видно: хлопці лежать в окопі, а прямо над їхніми обличчями пливе дим, – каже Олена. – Але вони настільки щасливі цими свічками, і на фотозвітах завжди усміхаються, дякують. А я бачу цей дим від окопної свічки – вони ж цим дихають, розумієте?

Це двояке відчуття. Я розумію, що так, з одного боку ми з цією свічкою рятуємо життя, а з іншого боку це шкодить їхньому здоров’ю насправді”.

Бельгієць Меті Ваналкен розробив власну систему із виготовлення окопних свічок для українських військових
Бельгієць Меті Ваналкен розробив власну систему із виготовлення окопних свічок для українських військових

Окопними свічками солдати – показує Олена відеозаписи з фронту – гріють змерзлі руки і ноги, а також розігрівають їжу, часом задубілі до льоду консерви:

Задубілі гречані консерви українські воїни розігрівають на полум'ї окопних свічок

“Минулого року вони ножем відкривали банку, тримали за кришку і просто на свічці підігрівали.

Коли на вулиці було -30-20, і це окоп, і в окопі порепана земля, з тріщинами, і солдати гріють руки, і, видно по фото, що руки дуже брудні, з тріщинами по шкірі, тремтять... Він [військовий] показує, як він ложкою по гречці “цок-цок”, а вона як шматочок льоду такий… І потім вони її розігрівають декілька хвилин та гарячу паруючу їдять. Ви знаєте, бачити це – це такі важкі емоції…”

"Бельгія ще ніколи не була такою українською" – бельгієць Артем Димид віддав життя за Україну. Відео
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"Бельгія ще ніколи не була такою українською" – бельгієць Артем Димид віддав життя за Україну. Відео

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    Ганна Твердохліб

    Знімаю соцмережеві відео для Голосу Америки про українців у США та Європі, пишу новини, найбільше люблю розповідати історії людей, які живуть цікаве і насичене життя, а також людські історії війни і особливо – збирати зворушливі розповіді української діаспори, а також висвітлювати досягнення, за які Україну шанують у світі. 

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