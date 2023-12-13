Війська РФ для запуску "шахедів" почали використовувати новий майданчик у Криму – британська розвідка

Російська армія до вже відомих місць, звідки вона запускає ударні безпілотники по Україні, додала іще одну локацію – в окупованому Криму, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Балаклава тепер є п’ятим підтвердженим майданчиком запуску БПЛА, який використовується в російських операціях проти України, поряд із майданчиками на мисі Чауда, Єйську, Приморську та Курську. Росія, найімовірніше, розосереджує можливості запуску БПЛА по кількох місцях як спосіб захисту сил, так і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони», – йдеться в огляді.

Британська сторона припускає, що Росія і далі використовуватиме додаткові стартові майданчики, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів запуску.

12 грудня Росія запустила щонайменше 15 "шахедів" з Балаклавського району Криму, повідомили ЗСУ. Українські системи ППО збили 9, йдеться в повідомленні.

Раніше, 5 грудня, окупаційна влада Криму повідомила про нібито перехоплення понад 40 українських БПЛА, запущених по російській військовій інфраструктурі в Криму, зокрема в районі мису Чауда.

Українська сторона це не коментувала. Мис Чауда на південному сході Криму використовується силами РФ для запуску "шахедів" з початку вересня.