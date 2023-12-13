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Війська РФ для запуску "шахедів" почали використовувати новий майданчик у Криму – британська розвідка

Архівне фото: українські сили ППО зупиняють атаку на Київ. Понад 20 дронів "Шахед" було знищено над столицею України менш ніж за добу 30 березня 2023 року
Архівне фото: українські сили ППО зупиняють атаку на Київ. Понад 20 дронів "Шахед" було знищено над столицею України менш ніж за добу 30 березня 2023 року

Російська армія до вже відомих місць, звідки вона запускає ударні безпілотники по Україні, додала іще одну локацію – в окупованому Криму, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Балаклава тепер є п’ятим підтвердженим майданчиком запуску БПЛА, який використовується в російських операціях проти України, поряд із майданчиками на мисі Чауда, Єйську, Приморську та Курську. Росія, найімовірніше, розосереджує можливості запуску БПЛА по кількох місцях як спосіб захисту сил, так і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони», – йдеться в огляді.

Британська сторона припускає, що Росія і далі використовуватиме додаткові стартові майданчики, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів запуску.

12 грудня Росія запустила щонайменше 15 "шахедів" з Балаклавського району Криму, повідомили ЗСУ. Українські системи ППО збили 9, йдеться в повідомленні.

Раніше, 5 грудня, окупаційна влада Криму повідомила про нібито перехоплення понад 40 українських БПЛА, запущених по російській військовій інфраструктурі в Криму, зокрема в районі мису Чауда.

Українська сторона це не коментувала. Мис Чауда на південному сході Криму використовується силами РФ для запуску "шахедів" з початку вересня.

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