Союзники по НАТО заявляють про підтримку України. Шольц каже що допомагати Україні "екзистенційно важливо для Європи"

Західні лідери наполягають на важливості підтримки України. З відповідними заявами виступили у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми продовжимо цю підтримку стільки, скільки потрібно. Ця підтримка екзистенційно важлива. Для України ... але також і для Європи", - заявив Шольц звертаючись до парламенту країни у вівторок.

Шольц підкреслив, що Німеччина надає потужну військову допомогу Україні, однак висловив занепокоєння через те, що рішення Конституційного суду країни від 15 листопада порушили плани уряду щодо видатків.

Очільники зовнішньополітичних відомств країн НАТО цього тижня обговорюють в Брюсселі допомогу Україні. В засіданні Ради Україна-НАТО у середу, зокрема візьмуть участь Девід Кемерон та держсекретар США Ентоні Блінкен. Обидва планують засвідчити свою рішучу підтримку України.

Путін помиляється, якщо вважає, що зможе "вичекати" цю війну, заявив Кемерон у вівторок.

"Путін спершу вважав, що НАТО буде розділеним і Україна посиплеться. Зараз він вважає, що він може вичекати цю війну в Україні. Він помилявся тоді і він помиляється зараз, - каже Кемерон. - Разом Велика Британія та наші союзники по НАТО ніколи не припинять свою увагу до російської агресії. Велика Британія продовжить рішуче підтримувати Україну і просувати мир та стабільність в Європі".

Держсекретар США Блінкен вже прибув до Брюсселя для участі в зустрічах НАТО.

Оголошуючи його візит, в Держдепі запевнили - союзники підтримуватимуть Україну.

"Рада підтримує тісне партнерство України з НАТО, — сказав Джеймс О’Браєн, помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії. - Союзники продовжуватимуть підтримувати оборону України, доки Росія не припинить свою агресивну війну".

У вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість в тому, що США продовжать постачати до України зброю, незважаючи на політичні розбіжності у Вашингтоні.

"Я переконаний, що Сполучені Штати продовжать надавати підтримку, бо це відповідає безпековим інтересам США, а також нашим домовленостям", - сказав Столтенберг на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО.