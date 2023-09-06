У США опублікували дослідження групи російських вчених, серед авторів якого вказана дочка президента Росії Володимира Путіна, повідомляє газета USA Today.

Дослідження, у якому брала участь Марія Воронцова, також відома як Марія Фаассен і Марія Путіна, було опубліковано в США у квітні цього року.

Дочці Путіна, яка носить прізвище Воронцова, 38 років, вона є дитячим ендокринологом. Нині вона перебуває під санкціями Заходу, їй заморозили активи та обмежили міжнародні поїздки, однак в санкціях не згадано про обмеження публікацій.

У квітні Воронцова та ще з понад десятком колег з Московського державного університету написала дослідження російських хворих на муковісцидоз.

Дослідження можна прочитати в Міжнародному журналі молекулярних наук разом з іншою її статтею, опублікованою в березні, зазначає USA Today. У мережі є доступними й деякі інші її наукові статті.

Російський вебсайт "Медуза" повідомив, що їхні кореспонденти ідентифікували чати Воронцової в соцмережах. В цих чатах повторюються антиамериканські позиції батька Воронцової/Путіної, зауважує USA Today.

Як повідомляв Голос Америки, у квітні минулого року уряд Канади запровадив санкції щодо 14 представників російської влади, включаючи двох дорослих доньок президента Росії Володимира Путіна - Катерину Тіхонову і Марію Воронцову, які, як вважається, можуть брати участь у приховуванні реальних доходів президента РФ.