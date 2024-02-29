Дім свободи: "Не можна зволікати чи вагатися" – перемога України є ключовою для свободи у світі, їй потрібно надати всі ресурси

Надати Україні усі ресурси для перемоги над російською агресією закликають автори звіту Дому свободи (Freedom House) про стан свободи у світі у 2024 році. Вони кажуть, що від перемоги України залежить доля багатьох демократій по всьому світу у той час, як рівень свободи у світі погіршується протягом 18 років поспіль.

Демократичні уряди не повинні зволікати чи вагатися у наданні Україні ресурсів, необхідних для захисту та повернення своєї території від російських військ, і для подальшого руху демократичним шляхом

"Демократичні уряди не повинні зволікати чи вагатися у наданні Україні ресурсів, необхідних для захисту та повернення своєї території від російських військ, і для подальшого руху демократичним шляхом", – мовиться у звіті, який дослідники Дому свободи опублікували у четвер, 29 лютого.

Автори звіту пояснюють, що Україна є унікальною у тому, наскільки доля її демократії може вплинути на безпеку інших демократій у всьому світі, і в тому, яку вирішальну роль відіграє для неї постійна військова підтримка з боку Сполучених Штатів та інших іноземних партнерів».

У своїй презентації звіту представники Дому свободи наголосили на тому, що дуже важливо надавати підтримку тим, хто бореться за свободу.

Російська окупація призвела до різкого падіння рівня свободи на загарбаних українських територіях, пишуть автори звіту. Як мовиться у звіті, на окупованих Росією територіях політичні права та громадянські свободи ще більше погіршилися у 2023 році, після того, як російська влада провела фіктивні регіональні вибори, відправила у сиротинці та переселила українських дітей, а також запровадила військовий призов для українських громадян на окупованих територіях.

"Відколи Кремль незаконно захопив Крим в України, рівень свободи, якою користуються майже два мільйони людей, які проживають на півострові, різко впав", – мовиться у звіті під назвою "Свобода у світі 2024: зростаюча шкода від сфальсифікованих виборів і збройних конфліктів".

Дослідники нагадують, що це стосується особистої свободи та права на власність. У 2023 році окупаційні російські війська продовжили призов кримчан до російської армії та націоналізували приватну власність. У звіті наголошують, зо особливим репресіям піддаються у Криму етнічні українці і кримські татари, чия "мова, релігія та культура яких були пригнічені під час спроб Москви русифікувати регіон".

З Криму, який перебуває під російською окупацією вже 10 років, репресивна тактика, як, наприклад, організація сфальсифікованих референдумів, примус жителів приймати російське громадянство та знищення української культури та ідентичності, поширилася на інші частини окупованої України, констатують дослідники.

"У 2023 році Москва організувала фальсифіковані регіональні вибори на окупованих територіях, що ще більше зміцнило російське панування в Донецькій та Луганській областях та попрало політичні права в нещодавно окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя", – мовиться у звіті.

Кремль продовжує впливати на свободу людей в Україні. Автократи впливають на демократію не лише у своїх країнах, а й у всьому світі

Про вибори у самій Україні, дослідники говорять, що російське вторгнення "створило серйозні перешкоди для проведення президентських виборів в Україні, які мали відбутися в березні 2024 року".

"Кремль продовжує впливати на свободу людей в Україні, як тих, хто перебуває під російською окупацією в таких місцях, як Крим і східний Донбас, так і людей, які живуть на територіях, які контролюються урядом у Києві. Там ми бачимо, через необхідність, воєнний стан і масове переміщення населення. Це означає, що президентські вибори в країні малоймовірно. Тож ми знову бачимо, що автократи впливають на демократію не лише у своїх країнах, а й у всьому світі", – сказав під час презентації звіту Адріан Шахбаз, віцепрезидент Дому свободи з досліджень та аналізу.

Війна проти України вплинула і на зменшення і без того невисокого рівня свободи, який був у самій Росії, мовиться у звіті, тисячі людей зіткнулися з адміністративними притягненнями та доносами за критику політики Кремля чи війни в Україні.

"З 2022 року Кремль докладає рішучих зусиль, щоб викорінити антивоєнне інакомислення, змусити замовкнути критичне висвітлення в ЗМІ та мілітаризувати російське суспільство, прискоривши падіння оцінки на 13 балів за останнє десятиліття", – кажуть дослідники.

Падіння глобальної свободи триває 18 років поспіль, тренд, що включає Європу і США

Глобальна свобода у 2023 році деградує 18-й рік поспіль, кажуть дослідники. Через зманіпульовані вибори та збройні конфлікти політичні права та громадянські свободи були обмежені в 52 країнах, тобто приблизно у п’ятій частині світу, а покращення відбулося лише 21 країні, мовиться у звіті.

У Європі аналітики зауважують, що свобода постраждала минулого року в Польщі, Угорщині, Сербії та Туреччині, де президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі з 2003 року, здобув ще одну перемогу на виборах, затьмарених серйозними системними зловживаннями. У країні тривають обмеження свободи слова та кримінальне переслідування політичних опонентів, нагадують дослідники.

Проте у Польщі результати парламентських виборів показали, що опозиційні сили можуть перемогти навіть в умовах маніпуляцій на виборах, зауважують аналітики.

"Коаліція опозиційних партій змогла скинути правлячу партію «Право і справедливість» (PiS), яка використовувала контрольовані урядом ЗМІ та державні ресурси, щоб отримати перевагу", – кажуть дослідники Дому свободи, згадуючи одну з небагатьох позитивних новин для свободи і демократії року, що минув.

Нагірний Карабах зазнав найрізкішого зниження показників за рік

Дослідники зауважують, що люди, які проживають на спірних територіях без права самовизначення, особливо вразливі до зловживань з боку влади, адже вони не мають можливості контролювати цю владу. До таких місць, крім окупованого Криму, дослідники відносять і Нагірний Карабах, де внаслідок силового повернення території під контроль Азербайджану, рівень свободи впав найбільше серед усіх країн та територій у світі.

«Нагірний Карабах зазнав найрізкішого зниження показників за рік, втративши 40 балів після того, як майже все його населення у 120 000 етнічних вірмен було змушене покинути анклав під сильним тиском азербайджанської армії», – мовиться у звіті.

Говорячи про події вже нового, 2024-го року, звіт зауважує, що авторитарний режим Китаю систематично працює над підривом демократії шляхом втручання у вибори.

"Наприкінці 2023 року ЗМІ повідомляли, що Комуністична партія Китаю (КПК) скликала зустрічі на високому рівні щодо необхідності ефективних, але прихованих методів впливу на вибори в Тайвані", – мовиться у звіті.

Результатом цієї зустрічі стало використання дезінформації та військових маневрів, щоб представити вибори тайванським виборцям як вибір між війною та миром, щоб утримати їх від підтримки політичних партій і кандидатів, які дотримуються більш жорсткої позиції у відносинах з Пекіном.

Дослідники наголошують, що погіршення стану свободи сталося навіть у тих країнах, які раніше були лідерами демократизації світу, у Європі та у США.

"У Сполучених Штатах переслідування та залякування федеральних, державних і місцевих політиків, адміністраторів виборів і суддів становлять серйозну проблему для проведення листопадових президентських виборів. Погрози насильством можуть мати далекосяжні, шкідливі наслідки, потенційно підриваючи дотримання виборчих правил або повністю стримуючи участь виборців", – попереджають дослідники у звіті.

Вони нагадують, що насильство, пов’язане з політичними суперечками, як таке, що сталося під час нападу на Капітолій у січні 2021 року, може коштувати і коштувало людям життя.

"Американці йдуть на вирішальні вибори, різко розділені, дехто ставить під сумнів саму корисність фундаментальних демократичних інститутів", – зазначають дослідники.

За словами публіцистки Анни Епплбаум, яка брала участь у дискусії, результат цих виборів у США покаже, чи Америка далі буде серед лідерів демократичного світу, чи вона зближатиметься з авторитарними режимами.