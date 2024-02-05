Держдеп: США вітатимуть, якщо Туреччина допоможе експорту українського зерна

У Держдепі США наголосили, що критично важливо, аби українське зерно експортувалось за пунктами призначення. І якщо Туреччина зможе сприяти позитивним зрушенням у цьому процесі, це вітатиметься у США. Про це наголосив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу у Державному департаменті в понеділок, 5 лютого, коментуючи питання журналіста про зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента РФ Володимира Путіна, а також потенційне обговорення нового механізму експорту українського зерна через Чорне море.

Ми безперечно вітатимемо, якщо будь-яка країна зможе зіграти значущу роль у тому, щоб зупинити Росію від її зловмисної поведінки.

“Я залишу нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов’язання у власній зовнішній політиці. Але ми безперечно вітатимемо, якщо будь-яка країна зможе зіграти значущу роль у тому, щоб зупинити Росію від її зловмисної поведінки”, – заявив Ведант Пател.

Пател наголосив, що Туреччина відігравала важливу роль у реалізації Чорноморської зернової ініціативи, коли вона працювала.

“Критично важливо, щоб українське зерно потрапило до місця, куди воно має потрапити, і якщо існує реальний прогрес, якого можна досягти у цьому просторі, це буде вітатись”, – додав Пател.

Напередодні, за повідомленнями Reuters, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що під час зустрічі президенти двох країн мають намір обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море. Фідан заявив, що існують зусилля, спрямовані на пошук “нових методів” транспортування українського зерна на світові ринки.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Чорноморський гуманітарний коридор, який запровадила Україна, працює й дозволяє експортувати українське збіжжя на світові ринки, попри протидію Росії.

“Україна відновила морський коридор у Чорному морі, попри спроби Росії заблокувати цей життєво важливий маршрут. На сьогоднішній день 661 судно експортувало 20 мільйонів тонн зерна та інших вантажів через гуманітарний коридор, підтримуючи глобальну продовольчу безпеку”, – заявила Брінк 3 лютого.

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