Starlink важливий для успіху в контрнаступі ЗСУ, каже держсекретар США

Державний департамент США сподівається, що технологія Starlink “залишиться повністю доступною” для українських військових, поки вони захищають свою територію. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN 10 вересня.

На питання журналіста, чи мають бути наслідки за те, що американський бізнесмен, виконавчий директор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск “фактично саботував військову операцію України, союзника США, проти Росії, країни-агресора”, Блінкен відповів:

“Я не можу говорити про конкретний епізод. Ось що я можу вам сказати: Starlink - життєво важливий інструмент для комунікації українців між собою, і особливо для спілкування військових у їхніх зусиллях захистити всю територію України. Це так і залишається, і це й надалі матиме вирішальне значення для їхніх зусиль. Тому ми сподіваємось і очікуємо, що ця технологія залишиться повністю доступною для українців. Це життєво важливо для того, що вони роблять”.

На питання, чи американський уряд не хвилюється через повідомлення, що Ілон Маск веде переговори із представниками російського уряду, глава Держдепу зазначив: “Я не можу коментувати розмови, які могли відбутись або не відбутися”.

Раніше американський письменник Волтер Айзексон у новій біографії Ілона Маска написав, що бізнесмен нібито таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати українську атаку підводними дронами по Криму. Маск, мовляв, боявся застосування Росією ядерної зброї у відповідь і пояснив, що його стурбованість ґрунтується на приватних розмовах з високопосадовцями уряду РФ.

Блінкен у цьому контексті зазначив, що США завжди намагаються враховувати потенційну реакцію Росії на ті чи інші дії, що відбуваються в питанні війни в Україні.

“За час цієї російської агресії ми завжди повинні були враховувати те, як Росія може відреагувати на ті чи інші дії, які ми робимо, чи українці, чи хтось інший. І ми це робили. Але зараз критично важливо, що Україна вже досягла справжнього успіху за останній рік.

Я щойно був в Україні, перед цим я там був рік тому. І за цей рік українці повернули собі понад 50% території, захопленої Росією з лютого 2022 року. Зараз вони ведуть критично важливий контрнаступ, і ми робимо все можливе, щоб максимізувати нашу підтримку для них разом з багатьма іншими країнами, щоб вони досягли успіху”, - сказав державний секретар США.

Він також наголосив, що “Starlink є важливою частиною їхнього успіху, і, як я вже сказав, ми очікуємо, що так буде й надалі”.

На початку вересня очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск прокоментував скандал, що виник через його відмову підтримати військову операцію ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму у 2022 році.

У соцмережі X (колишній Twitter) Маск написав, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів ЗСУ у Чорному морі, натомість він відмовився його там активізувати на запит України. За словами Маска, це "був екстрений запит від державних органів [України] на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя". Бізнесмен визнав, що відмовив тоді Києву через побоювання "ескалації конфлікту". Морські дрони ЗСУ тоді прибило до берега, окупованого росіянами, таким чином Росія отримала доступ до неушкоджених екземплярів українських аквадронів.

В Україні різко відреагували на позицію Маска. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк у мережі Х звинуватив Маска в тому, що той дозволив Росії обстрілювати українські міста.

"Інколи помилка значно більше ніж просто помилка. Не дозволивши українським дронам зруйнувати частину російського військового (!) флоту, через втручання до Starlink Ілон Маск дозволив цьому флотові стріляти ракетами Калібр по українських містах", - написав Подоляк.