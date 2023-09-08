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- Голос Америки
Маск відреагував на закиди у зриві атаки ЗСУ в Чорному морі і закликав Україну та Росію до перемир'я
Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував повідомлення про те, що він зірвав атаку український Збройних сил на Крим тим, що деактивував Starlink.
"Регіони Starlink, про які йдеться, не були активовані. SpaceX нічого не деактивував", - твітує Маск.
Бізнесмен додав, що уряд звернувся до нього з екстреним запитом активізувати Starlink "аж до Севастополя". "Очевидний намір був потопити більшість пришвартованого російського флоту".
"Якби я погодився на їхній запит, SpaceX явно був би співучасником великої воєнної дії", - додав бізнесмен.
Маск закликав Україну та Росію до перемир'я.
"Щодня більше української та російської молоді гине, щоб здобути та втратити невеликі частини землі, а кордони практично не змінюються. Це не варте їхніх життів", - додав Маск в дописі в соцмережі Х (раніше відомій як Twitter).
Реакція в Україні на дії Маска відрізняється від минулорічної, каже оглядач The Economist
В Україні різко відреагували на позицію Маска.
Радник президента України Михайло Подоляк у Х (колишня Twitter) звинуватив Маска в тому, що той дозволив Росії обстрілювати українські міста.
"Інколи помилка значно більше ніж просто помилка, - твітує Подоляк. - Не дозволивши українським дронам зруйнувати частину російського військового (!) флоту, через втручання до Starlink Ілон Маск дозволив цьому флотові стріляти ракетами Калібр по українських містах".
На різку заяву Подоляка щодо Маска відреагував оглядач The Economist Олівер Керролл. Він зазначив, що минулого року, коли він опублікував повідомлення про цей випадок, українська сторона "була нажахана ризиком викликати ескалацію у Маска". Тепер це не так, додає Керролл в твіті.
Минулого місяця The New Yorker видав статтю в якій колишній високопосадовець Пентагону Колін Кол повідомляє про зусилля, яких його відомство докладало, щоб забезпечити підтримку Starlink для України.
Обговорення цього разу викликало те, що в новій біографії засновника компанії SpaceX за авторства Волтер Айзексон, автор пише, що Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту.
У книзі під назвою "Ілон Маск" письменник стверджує, що коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російських кораблів, вони "втратили зв'язок і їх винесло на берег".
Рішення Маска, яке змусило українських посадовців просити його знову ввімкнути супутники, було зумовлене гострим страхом, що Росія відповість ядерною зброєю на український напад на Крим, - страхом, який спричинили розмови Маска з високопосадовцями РФ, пише Айзексон. Він додає, що занепокоєння Маска щодо повторення історії нападу Японії на базу США у Перл Гарборі під час Другої світової не виправдались. Але це свідчить про те, що Маск відчуває глибокий страх розпалити ширшу війну.
"Як я опинився у цій війні? - цитує Маска Айзексон. - Starlink не був призначений для війни. Він був призначений для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, відвідувати онлайн-уроки та робити добрі мирні речі, а не атакувати безпілотниками".
Раніше в статті американського видання New Yorker журналіст-розслідувач Ронан Ферроу писав, що хоча спочатку Маск продемонстрував беззастережну підтримку українській боротьбі, але з плином війни в SpaceX почали заявляти про велику вартість наданої допомоги. Також Маск також заявив, що розмовляв з президентом Путіним особисто після чого опублікував свій мирний план, який розкритикували як проросійський. При цьому пізніше Маск заперечив, що розмовляв з Путіним про Україну.
Співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман, який працював з Маском над створенням PayPal, заявив виданню Insider, що вважає, що Маск "потрапив на гачок Путіна" щодо війни в Україні. При цьому половину всіх автомобілів Tesla виробляє підприємство в Шанхаї, тож Маск, ймовірно, зважає на позицію китайських чиновників, які не схвалюють його рішення надати Україні інтернет-послуги та шукають запевнень, що він не розгорне цю технологію в Китаї.
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- Голос Америки
Пентагон: на запит України, навчання танкістів продовжили
Майже 200 українських військових ще декілька тижнів продовжать вдосконалювати навички управління та ремонту американських танків Abrams, після того, як основний курс комбінованих навчань завершився в серпні.
Про це Голосу Америки повідомив речник Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл. На запит української сторони навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України, заявив посадовець.
"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові, - заявив О'Доннелл. - Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів".
Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.
США планують надати Україні 31 танк. А в новому пакеті допомоги Пентагон оголосив, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.
“Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності ЗСУ захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, - мовиться у заяві Пентагону.
За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.
Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.
Румунія - основний маршрут для українського збіжжя в обхід російської блокади
Румунський уряд працює над розширенням пропускних можливостей свого чорноморського порту Констанца, щоб транспортувати більше українського збіжжя в той час, як Росія блокує і бомбардує порти України.
Румунський напрямок і дунайський коридор будуть основним напрямком транзиту зернової продукції.Ольга Стефанішина
Порт Констанца розташований недалеко від України і він став важливим шляхом для експорту українського зерна, яке довозять в Румунію залізницею, а також річковими баржами через Дунай.
Урядовці в Бухаресті заявили, що планують найближчим часом збільшити транзит українського збіжжя до 4 мільйонів тонн на місяць.
Йдеться про покращення залізничних сполучень з Україною, а також збільшення кількості річкових барж на Дунаї, щоб вони могли ходити також вночі.
Цьому сприяє фінансування Європейського Союзу в межах програми «Коридори солідарності» з Україною.
«Це чітке підтвердження, що Румунія вдається до серйозних зусиль, щоб допомогти Україні з транзитом збіжжя, а також поєднати регіон», - сказав Марчел Чолаку на засіданні уряду.
Чільна представниця українського уряду Ольга Стефанішина нещодавно підтвердила в інтерв’ю Голосу Америки важливість Румунії для транзиту з України в домовленостях Києва з ЄС.
«На сьогодні прийнято рішення, що саме румунський напрямок і дунайський коридор будуть основним напрямком транзиту зернової продукції. Відповідно інвестиції кошти і розвиток інфраструктури саме по цьому напрямку буде пріоритетним в наступні роки», - сказала Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України.
Інші країни ЄС, зокрема балтійські держави, також пропонують транзит українського збіжжя через свої морські порти, закликаючи Єврокомісію субсидувати кошти довезення вантажів з України до віддалених портів на Балтійському морі.
Також Європейський Союз найближчим часом має визначитися, чи продовжувати тимчасову заборону на імпорт українського збіжжя в п’ять сусідніх з Україною держав ЄС, що мала б вибігти 15 вересня.
Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія кажуть, що готові сприяти транзиту українського збіжжя, але хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року, щоб захистити своїх аграріїв від того, що вони називають падінням цін внаслідок напливу дешевшого українського зерна.
Україна відкидає будь-які перешкоди для українських товарів на ринок Європейського Союзу, з яким Київ має угоду про зону вільної торгівлі.
Українські посадовці наголошують, що Україна готується стати повноправним членом ЄС, і тому Європа повинна бути готовою до того, що українські товари будуть вільно конкурувати на спільному європейському ринку.
- Голос Америки
Блінкен про російські псевдовибори: «США ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України»
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають «фіктивні вибори» та незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Про це мовиться у заяві, опублікованій Державним департаментом у четвер, 7 вересня.
Блінкен, який перебував з дводенним візитом у Киві, заявив, що Росія завдяки фіктивним виборам намагається легітимізувати захоплення українських територій, але «заздалегідь визначені, сфабриковані результати» є нічим іншим, «пропагандистською вправою».
США не лише не визнають цих «виборів», але і піддадуть санкціям їхніх організаторів та учасників, попередив Блінкен.
«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України, – сказав Блінкен. – І ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в ролі так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням».
Блінкен наголосив, що дії Росії демонструють її «відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності».
10 вересня Російська Федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України – так звані вибори депутатів до місцевих окупаційних народних рад.
Як наголошує Державний секретар США, ці вибори є черговою спробою Кремля легітимізувати захоплення українських територій. Він нагадав, що так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми у частково захоплених Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, і через понад дев’ять років після того, як Росія провела подібний референдум у Криму. Метою цих дій, як каже Блінкен, було анексувати українські території.
Як повідомляв Голос Америки, у середу, 6 серпня, Британія засудила намагання Росії провести так звані вибори на окупованих територіях України.
Європейський союз засудив наміри Росії провести так звані вибори на окупованій території України 1 вересня.
Служба безпеки України 1 вересня повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка проводить фейкові вибори у тимчасово окупованих регіонах України.
Як повідомляв Голос Америки, у грудні 2022 року за допомогу в організації "фіктивних референдумів", які проводилися в підконтрольних Росії районах України, Вашингтон запровадив санкції проти Центральної виборчої комісії Росії та проти усіх 15-ти її членів, включно з головою ЦВК Еллою Памфіловою.
- Голос Америки
Пентагон: ЗСУ використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально»
Українці використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально», заявила під час брифінгу у Вашингтоні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, американські військові відстежують, як українські війська використовують касетні боєприпаси та моніторять місця застосування.
"Ми відчуваємо, що українці їх ефективно використовують», – сказала Сінгх у четвер, 7 вересня, відповідаючи на запитання журналістів про касетні боєприпаси.
«Ми вважаємо, що вони використовують їх ефективно та відповідально», – додавал вона.
Касетні боєприпаси містять у контейнері до кількох сотень бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Вони забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з звичайними снарядами. На думку військових експертів, вони ефективні в наступальних діях ЗСУ проти російських ліній оборони тому що Україна не має переваги у повітрі.
Дискусії щодо касетних боєприпасів відновилися в останні місяці після того, як Сполучені Штати на початку липня оголосили, що передадуть такі засоби Україні. Київ пообіцяв вжити додаткових заходів, щоб уникати використання цієї зброї на територіях поблизу цивільного населення.
Правозахисні організації висловлювали побоювання, шо касетні бомби несуть небезпеку уивільному населенню. У нещодавному звіті Коаліції проти використання касетних боєприпасів повідомлялось, що Україна випередила Сирію за кількістю втрат від касетних боєприпасів у 2022 році. Йдеться про боєприпаси, які використовувала російська армія.
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