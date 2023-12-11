Держдеп висловив стурбованість через інформацію про зникнення Навального

Сполучені Штати глибоко стурбовані заявами щодо Олексія Навального, про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у понеділок, 11 грудня.

Раніше цього дня соратники Навального повідомили, що з ним не мають зв’язку вже шість днів. За їхніми даними, російського опозиціонера вивели з колонії, де він був ув’язнений із середини минулого року, і його нинішнє місце перебування невідоме.

"Ми не маємо жодної інформації про його місце перебування. Ми глибоко стурбовані самопочуттям пана Навального після того, як його адвокати заявили, що не можуть з ним зв'язатися вже майже тиждень. Після того, як він не з'явився на запланований візит у суд сьогодні, ми повідомили російському уряду, що вони відповідальні за те, що відбувається з паном Навальним”, - заявив на брифінгу речник Держдепу Метью Міллер.

Він також наголосив, що США неодноразово закликали російський уряд припинити репресії проти незалежних голосів у Росії, яких переслідують та залякують.



