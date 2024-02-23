Україна та Данія підписали безпекову угоду

Україна й Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен у Львові.

Як повідомили в Офісі президента, ця угода визначає обсяги підтримки, яку надасть Данія Україні: "У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярдів євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках".

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Данія, як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, «підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні».

Відповідно до угоди, країна підтримає розбудову морського флоту України, а також надасть безпілотники, засоби зв’язку та радари.

В Офісі президента зазначили, що Данія – перша країна, що не є членом "Групи Семи", з якою Україна уклала подібну угоду. Договір передбачає "підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю продовження за згодою сторін".

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен 23 лютого приїхала в Україну. Раніше вона разом із президентом Володимиром Зеленським відвідала Личаківське кладовище у Львові.

Напередодні її візиту Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги для Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). Ці кошти спрямують на боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні, повідомляє оборонне відомство країни.

Також Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів.