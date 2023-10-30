"Напруженість у Росії зростає" - НАТО щодо подій в аеропорту Махачкали

Заворушення в аеропорту в Махачкалі «є одним із проявів радикалізації російського суспільства», зазначив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom COE) Яніс Сартс, пише Delfi.

«Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, до Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, що загинули в Україні», – сказав Сартс, додавши, що «події в Махачкалі не викликали особливого подиву».

На його думку, такі прояви «не вигідні Кремлю», і будуть спроби їх придушити, причому «єдиним способом, який вони (керівники РФ – ред.) знають – силою».

Напередодні стало відомо, що до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.

Водночас, в Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.

«Кремль ще не відповів на ці події і, схоже, довірив регіональній владі офіційно відреагувати на демонстрації. Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація – під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії – в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські ультранаціоналісти висловили занепокоєння тим, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії.

«Російські ультранаціоналісти також можуть почати різко критикувати реакцію російської влади на демонстрації в той час, як кілька російських джерел нарікали на те, що вони назвали поки що слабкою офіційною реакцією», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков і голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, можливо, намагаються скористатися загостренням етнорелігійної напруги в Росії, щоб повернути прихильність президента Росії Володимира Путіна.

«Кремль, як правило, повільно реагує на події, що підкреслюють етнорелігійну напруженість,... часто ненавмисно розпалюючи цикл, що включає гнів російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність, що ще більше посилює етнорелігійну напругу. Бортніков і Бастрикін можуть прагнути представити себе в російському інформаційному просторі як здатних розірвати це коло», – йдеться в повідомленні.