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Україна отримала від США промислові 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою - посадовець Пентагону
Україна отримала від США 3D принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Про це повідомив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант.
За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.
“Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером”, - повідомив посадовець під час виступу у Центрі за нову американську безпеку.
“Йдеться про принтер розміром з вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати усі свої частини”, - каже посадовець.
За його словами, поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.
“Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах”, - зазначив ЛаПланте.
Помічник глави Пентагону також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. ЛаПланте натякнув, що вони не мали на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.
“На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення”, - пожартував посадовець.
“То ж ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних”, - наголосив ЛаПланте.
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"Зволікання затримали контрнаступ", - впливовий конгресмен-республіканець про додаткову допомогу Україні
"Я вважаю, що нам треба було швидше надати їм зброю, ці зволікання затримали контрнаступ"Майкл Маккол, конгресмен-республіканець
Очільник комітету Палати Представників Конгресу США з міжнародних відносин, республіканець Майкл Маккол налаштований оптимістично щодо того, що Конгрес погодить додаткову допомогу для України. За його словами, переважна більшість конгресменів підтримує виділення коштів Києву, тому що це в інтересах США та прямо впливає на ситуацію на міжнародній арені.
Цієї осені американський Конгрес розглядатиме запит президента США Джо Байдена на надання додаткової допомоги Києву. До 1-го жовтня Конгрес має погодити бюджет на наступний фінансовий рік. Американські законодавці мають розглянути 12 законопроєктів про видатки. Серед них зокрема, оборонний бюджет США, в якому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, та запит Байдена про додаткове фінансування, яке включає 24 мільярди доларів для України.
У досягненні цієї мети Конгрес США має два основних виклики: нестача часу, та позиція крайньо правих республіканців в Палаті Представників. Зокрема, серед їхніх вимог був початок розслідування щодо імпічменту проти чинного президента США, скасування вакцинації та усіх обмежень пов’язаних з COVID, а також говорилось про зупинку будь-якої допомоги Україні.
Маккол послідовно закликає однопартійців підтримувати Україну. Також на цьому тижні лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України.
Про настрої в Конгресі щодо України, а також про протистояння демократій та автократій в світі впливовий республіканець розповів у ексклюзивному коментарі для конгресової кореспондентки української служби Голосу Америки, Катерини Лісунової.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Зараз Конгрес на межі можливого "шатдауну" (часткової зупинки роботи уряду, що виникає, якщо законодавці не можуть досягнути домовленості щодо бюджету - ред.). Чи додаткове фінансування для України, про яке запитала адміністрація Байдена, підтримають у Конгресі?
Майкл Маккол, конгресмен-республіканець, голова комітету Палати Представників з міжнародних відносин: " Я думаю що так. Я сьогодні мав зустріч із радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном, а також із спікером Палати Представників. Я думаю, що більшість у Конгресі підтримує наші зусилля в Україні і важливо, щоб ми продовжували цю підтримку. Це найбільше вторгнення в Європу та найбільша загроза для Тихоокеанського регіону з часів Другої світової війни.
Я дуже оптимістично налаштований, що ми проголосуємо за додаткову допомогу
Я нещодавно відвідував країни Азії і там розуміють: те, що відбувається в Україні, впливає і на Тайвань, усе це пов’язано. І в інтересах нашої власної національної безпеки продовжувати підтримувати Україну.
Я вважаю, що нам треба було швидше надати їм зброю, ці зволікання затримали контрнаступ. Українці не мають всього необхідного обладнання, вони не мають повітряного прикриття, і їм доводиться займатися розмінуванням вручну, часом посеред ночі. Тож, я думаю, що нам потрібно зробити більше, щоб забезпечити необхідну зброю. Коли ми це зробимо, ми побачимо, що українці справді можуть перемогти росіян. Я дуже оптимістично налаштований, що ми проголосуємо за додаткову допомогу.
К.Л.: Зараз також активно обговорюється питання імпічменту президента Байдена. Як початок розслідування може вплинути на додаткову підтримку України?
М.М.: Насправді, зараз ми не ведемо процес імпічменту. Нині відбувається просто розслідування щодо потенційної справи про імпічмент. І я не думаю, що це якимось чином зашкодить нашій двопартійній підтримці у питаннях національної безпеки, зокрема України, та підтримки таких держав, як Тайвань. Я думаю, що у цьому питанні буде сильна підтримка обох партій.
К.Л.: Як Конгрес планує протистояти зростанню співпраці автократій, таких як Росія, Іран, Північна Корея та Китай?
М.М.: "Те, що ми бачимо, — це нечестивий альянс. Cпочатку ми були свідками того, як китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним, під час Олімпійських ігор у Пекіні. Тепер ми бачимо як до них долучається Іран, який надає свої безпілотники для війни проти України. А вже зараз, Путін випрошує зброю та гроші у Північної Кореї. Цей союз викликає занепокоєння.
Палата Представників проголосувала за мій законопроєкт, який продовжить ці обмеження (на продаж іранських безпілотників та ракет)
Водночас обмеження ООН на продаж іранських безпілотників та ракет закінчуються вже у жовтні, тож вчора Палата Представників проголосувала за мій законопроєкт, який продовжить ці обмеження.
Я також дуже занепокоєний останнім обміном заручниками, - ми передали Ірану розморожених активів на 6 мільярдів доларів (в обмін на п’ятьох громадян США, яких утримували в Ірані ред.) Ми вже чули від президента Ірану, що він не збирається використовувати ці кошти в гуманітарних цілях, про що нам заявила адміністрація Байдена (Держсекретар, Ентоні Блінкен заявив Конгресу, що розморожені активи можуть бути використані Іраном лише в гуманітарних цілях - ред.)
Усе це дуже занепокоює. Ми вважаємо, що гроші підуть на посередників тероризму, а також на фінансування їхньої програми ядерної зброї. Таким чином, Іран стає все більшим вигнанцем на Близькому Сході, Ізраїль вже виказує занепокоєння, так само як Саудівська Аравія і власне ми.
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Скільки часу може піти на розмінування України? Відео
Скільки часу може піти на розмінування України? Як відбувається розмінування українських територій? Наскільки це складно?
Росіяни за кордоном планують не розвал Росії, а свою роль у її майбутньому, як Ленін – Фіона Гілл
“Російські вигнанці”, які сьогодні живуть за кордоном, зовсім не планують розпаду Росії, на який з огляду на війну сподіваються у світі та зокрема в Україні, – вважає колишня високопоставлена співробітниця Державного департаменту США Фіона Гілл, у минулому – офіцерка Національної розвідки США, нині старша наукова співробітниця Центру США та Європи Інституту Брукінгса.
Про це Гілл сказала у своєму виступі під час конференції “Україна, Захід і світ: перелом чи трансформаційний момент?” в Інституті Брукінгса.
Фіона Гілл: Росіяни у Європі планують повернутися до Росії, як Ленін
Сьогодні у Європі дуже багато росіян, а не тільки українців, підкреслила Гілл. Вона також провела паралелі із 1917 роком та наголосила: “Ми повинні враховувати російську опозицію, російських вигнанців, так само, як Ленін свого часу повернувся після, ви знаєте, кількох десятиліть перебування в Європі. Дуже багато росіян зараз сидять у Європі, зовсім не плануючи розпад РФ, а навпаки – як вони можуть зіграти роль у майбутньому Росії”.
Учасники конференції розглядали такі можливі сценарії розвитку Росії у майбутньому – докорінні зміни, все більша ізоляція від світу за прикладом Північної Кореї, ще більша мілітаризація, ще більш закриті кордони. “Ми не можемо уявити собі стабільний європейський порядок, поки не зрозуміємо, що буде з Росією в майбутньому”, – вважає Сьюзен Глассер, колумністка видання New Yorker (раніше – Politico і Washington Post), авторка книг “Повстання Кремля”, “Людина, яка керувала Вашингтоном”.
Фіона Гілл переконана, що стосовно Росії “буде дуже багато роботи, знову як у 1989 році”, але цього разу впливатимуть ряд факторів, як невпинна агресія Росії проти України, глибокі стосунки з Китаєм.
За спостереженнями Гілл, російська громадськість розлючена ситуацією, але не має наміру змінювати політику країни в цілому. Ілюстрацією, за словами Гілл, є слова Євгенія Пригожина, який казав, що війна була помилкою, але росіяни не повинні програти її.
Щодо Росії та її потенційної модифікації у майбутньому світ потребуватиме, каже Фіона Гілл, “багато винахідливості та наполегливого мислення”. “Але ми не повинні робити це за рахунок України", – наголошує експертка.
Тімоті Еш: Поразка Росії - найкращий сценарій для неї самої
“Найважливіше, що ми маємо зробити якнайшвидше – це дати можливість Україні виграти цю війну. І найкращим розвитком подій для самої Росії була б її поразка”, – заявив професор європейських студій Оксфордського університету Тімоті Гартон Еш. Він зацитував також промову у німецькому Бундестазі 1985 року про те, що “поразка була найкращим, що трапилося з Німеччиною”, на ній була збудована німецька свобода, процвітання, демократія і верховенство права.
Путін зруйнував “русскій мір” та призвів до трагедії для російської культури.Тімоті Еш
Еш також наголосив: Путін зруйнував “русскій мір” та призвів до трагедії для російської культури. “У 2013 році Київський міжнародний інститут соціології засвідчив, що 80% українців мали загалом позитивне ставлення до Росії, а після вторгнення Росії в Україну таких залишилося лише близько 2%. Володимир Путін буквально зруйнував “русскій мір”, – каже історик.
Він також розповів, як цього року відвідав книгарню у Києві, куди люди приносять російські книжки, щоб позбутися їх: “Коли я був там, увійшов хлопець, який приніс 50 томів творів Леніна як непотріб. Сталася трагедія для російської культури. У Великій Британії ми робили величезні помилки, але перехід від постколоніальної культури був набагато м’якшим, і наша література збагачена постколоніальними письменниками. Натомість для російської культури розгорнулася справжня трагедія”.
Еш також розповів про власну зустріч із Путіним у 1994 році на конференції у Санкт-Петербурзі. Вже тоді Путін говорив про “території, які історично належать Росії”, згадуючи Крим, а також називав російськомовне населення росіянами. “Ще тоді я казав, що якби ми називали всіх англомовних людей англійцями, то були б найбільшою країною у світі, – каже Тімоті Еш. – А слова Путіна про Крим – дуже показові. Тобто він хотів відродити імперію вже за 3 роки після розпаду СРСР. А отже розширення НАТО, що сталося за 5 років після цієї розмови, не має нічого спільного з реальними причинами російського вторгнення в Україну”.
Професор додав, що найбільше сьогодні слід переживати про збереження належного рівня допомоги Україні та висловив переживання щодо результатів президентських виборів у США: “Перемога [Дональда] Трампа стала б катастрофою з багатьох боків, але зокрема це було б катастрофою для України. Натомість Путін очевидно сподівається, чекає і працює для того, щоб Трамп переміг”.
“Якщо ви вважаєте, що ваша найбільша проблема – це Китай, тоді ви маєте допомогти Україні перемогти, – сказав Еш, аналізуючи геополітичну стратегію США. – По-перше, це найбільший стримуючий фактор для Сі Цзіньпіна, щоб не йти на Тайвань. По-друге, збільшуються оборонні потужності Європи, таким чином, є новий розподіл тягаря в межах трансатлантичних ліній, де Європа робить набагато більше для власного захисту, а отже ви можете звільнити ресурси для вирішення викликів в Азії та підтверджуєте вашу відданість міжнародному порядку”.
- Голос Америки
США підготували для України 25 військових капеланів – голова Капеланської служби, полковник Терещук
США допомогли у підготовці 25 українських військових капеланів, а загалом 40 капеланів пройшли підготовку за кордоном, у тому числі на військових базах США у Європі. Про це Голосу Америки розповів начальник служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковник Олексій Терещук.
У Німеччині на базі сьомої тренувальної армії Сполучених Штатів Америки прийшли курс підготовки 25 військових капеланівПолковник Олексій Терещук
«Уже відбулося два навчання. Одне у співпраці з американськими військовими партнерами. Цей курс проходив у Німеччині на базі сьомої тренувальної армії Сполучених Штатів Америки. Там прийшли курс підготовки 25 військових капеланів», – сказав полковник Терещук.
Наступна група капеланів з України поїде до Німеччини на американську базу вже наприкінці цього місяця.
У розмові, що відбувалася у штаб-квартирі Голосу Америки у Вашингтоні, полковник Терещук сказав, що перебуває з візитом у США, метою якого є домовитися про подальші тренування українських військових капеланів.
За словами керівника української капеланської служби, за час від ухвалення Закону про капеланську службу наприкінці 2021 року, у Збройних силах України проходять службу майже 200 капеланів. Допомогу з їхньою підготовкою надали США, Велика Британія, яка провела навчання 10-ти військових капеланів з України, та Південна Корея.
«За цей рік зроблено дуже багато. У найкращі часи в Збройних силах було 112 військових капеланів. Зараз у нас 178 – це станом на позавчора – офіцерів-капеланів, які мають свої військові частини, які підписали контракт. І 90 із них пройшли вже підготовку у нас у військовому інституті і ще 40 людей за кордоном», – сказав полковник Терещук у розмові з Голосом Америки у четвер, 14 вересня.
Потреба у жінках-капеланках є дуже велика, тому що зараз у збройних силах є понад 70 тисяч жінок, і з ними також треба працюватиПолковник Олексій Терещук
Він додав, що капеланська служба в Україні відкрита також для жінок і в Україні є три жінки-капеланки, які належать до протестантських конфесій.
«Потреба у жінках-капеланках є дуже велика, тому що зараз у Збройних силах є понад 70 тисяч жінок, і з ними також треба працювати, їм потрібно також допомагати, тому що жінці буває в армії набагато важче, ніж чоловіку», – каже полковник Терещук.
За його словами, українська капеланська служба створюється за зразками країн НАТО, де духівники у війську є офіцерами, які проходять військовий вишкіл, але вони не мають зброї і не вважаються учасниками бойових дій. Їхнім завданням є піклуватися про духовні потреби військових.
Закон про військове капеланство Верховна рада України ухвалила у грудні 2021-го року. Він створив умови для створення Служби військового капеланства, яку на період становлення очолив полковник Олексій Терещук, через п’ять років він має передати керівництво службою військовому капелану.
У новітній історії України військові капелани з’явилися з початком російської агресії у 2014 році, але до ухвалення закону вони не мали офіційного статусу в підрозділах, у яких вони служили.
Згідно зі законом, очікується, що в ЗСУ служитимуть близько 800 військових капеланів за квотами, розподіленими між церквами і релігійними організаціями у залежності від кількості вірних.
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