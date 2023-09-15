Україна отримала від США промислові 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою - посадовець Пентагону

"Я вважаю, що нам треба було швидше надати їм зброю, ці зволікання затримали контрнаступ"

Очільник комітету Палати Представників Конгресу США з міжнародних відносин, республіканець Майкл Маккол налаштований оптимістично щодо того, що Конгрес погодить додаткову допомогу для України. За його словами, переважна більшість конгресменів підтримує виділення коштів Києву, тому що це в інтересах США та прямо впливає на ситуацію на міжнародній арені.

Цієї осені американський Конгрес розглядатиме запит президента США Джо Байдена на надання додаткової допомоги Києву. До 1-го жовтня Конгрес має погодити бюджет на наступний фінансовий рік. Американські законодавці мають розглянути 12 законопроєктів про видатки. Серед них зокрема, оборонний бюджет США, в якому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, та запит Байдена про додаткове фінансування, яке включає 24 мільярди доларів для України.

У досягненні цієї мети Конгрес США має два основних виклики: нестача часу, та позиція крайньо правих республіканців в Палаті Представників. Зокрема, серед їхніх вимог був початок розслідування щодо імпічменту проти чинного президента США, скасування вакцинації та усіх обмежень пов’язаних з COVID, а також говорилось про зупинку будь-якої допомоги Україні.

Маккол послідовно закликає однопартійців підтримувати Україну. Також на цьому тижні лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України.

Про настрої в Конгресі щодо України, а також про протистояння демократій та автократій в світі впливовий республіканець розповів у ексклюзивному коментарі для конгресової кореспондентки української служби Голосу Америки, Катерини Лісунової.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Зараз Конгрес на межі можливого "шатдауну" (часткової зупинки роботи уряду, що виникає, якщо законодавці не можуть досягнути домовленості щодо бюджету - ред.). Чи додаткове фінансування для України, про яке запитала адміністрація Байдена, підтримають у Конгресі?

Майкл Маккол, конгресмен-республіканець, голова комітету Палати Представників з міжнародних відносин: " Я думаю що так. Я сьогодні мав зустріч із радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном, а також із спікером Палати Представників. Я думаю, що більшість у Конгресі підтримує наші зусилля в Україні і важливо, щоб ми продовжували цю підтримку. Це найбільше вторгнення в Європу та найбільша загроза для Тихоокеанського регіону з часів Другої світової війни.

Я дуже оптимістично налаштований, що ми проголосуємо за додаткову допомогу

Я нещодавно відвідував країни Азії і там розуміють: те, що відбувається в Україні, впливає і на Тайвань, усе це пов’язано. І в інтересах нашої власної національної безпеки продовжувати підтримувати Україну.

Я вважаю, що нам треба було швидше надати їм зброю, ці зволікання затримали контрнаступ. Українці не мають всього необхідного обладнання, вони не мають повітряного прикриття, і їм доводиться займатися розмінуванням вручну, часом посеред ночі. Тож, я думаю, що нам потрібно зробити більше, щоб забезпечити необхідну зброю. Коли ми це зробимо, ми побачимо, що українці справді можуть перемогти росіян. Я дуже оптимістично налаштований, що ми проголосуємо за додаткову допомогу.

К.Л.: Зараз також активно обговорюється питання імпічменту президента Байдена. Як початок розслідування може вплинути на додаткову підтримку України?

М.М.: Насправді, зараз ми не ведемо процес імпічменту. Нині відбувається просто розслідування щодо потенційної справи про імпічмент. І я не думаю, що це якимось чином зашкодить нашій двопартійній підтримці у питаннях національної безпеки, зокрема України, та підтримки таких держав, як Тайвань. Я думаю, що у цьому питанні буде сильна підтримка обох партій.

К.Л.: Як Конгрес планує протистояти зростанню співпраці автократій, таких як Росія, Іран, Північна Корея та Китай?

М.М.: "Те, що ми бачимо, — це нечестивий альянс. Cпочатку ми були свідками того, як китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним, під час Олімпійських ігор у Пекіні. Тепер ми бачимо як до них долучається Іран, який надає свої безпілотники для війни проти України. А вже зараз, Путін випрошує зброю та гроші у Північної Кореї. Цей союз викликає занепокоєння.

Палата Представників проголосувала за мій законопроєкт, який продовжить ці обмеження (на продаж іранських безпілотників та ракет)

Водночас обмеження ООН на продаж іранських безпілотників та ракет закінчуються вже у жовтні, тож вчора Палата Представників проголосувала за мій законопроєкт, який продовжить ці обмеження.

Я також дуже занепокоєний останнім обміном заручниками, - ми передали Ірану розморожених активів на 6 мільярдів доларів (в обмін на п’ятьох громадян США, яких утримували в Ірані ред.) Ми вже чули від президента Ірану, що він не збирається використовувати ці кошти в гуманітарних цілях, про що нам заявила адміністрація Байдена (Держсекретар, Ентоні Блінкен заявив Конгресу, що розморожені активи можуть бути використані Іраном лише в гуманітарних цілях - ред.)

Усе це дуже занепокоює. Ми вважаємо, що гроші підуть на посередників тероризму, а також на фінансування їхньої програми ядерної зброї. Таким чином, Іран стає все більшим вигнанцем на Близькому Сході, Ізраїль вже виказує занепокоєння, так само як Саудівська Аравія і власне ми.

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