Інсайдерська звітність Кремля і правда про колонізаторську суть російської війни – автор з Росії видав “детектив очима вбивці"

Відверта розмова про російські колонізаторські прагнення зможе допомогти світові зрозуміти причини війни Росії проти України. А самим росіянами це могло б допомогти переосмислити свою історію, щоб мати шанс змінити стан справ та рухатися у майбутньому до демократії.

Про це говорили учасники дискусії “Демонтаж імперіалістичного мислення” з ініціативи Національного фонду підтримки демократії (NED) у Вашингтоні.

Президент NED Деймон Вілсон представив книгу російського журналіста, колишнього головного редактора телеканалу “Дождь” Михайла Зиґара “Війна і покарання: історія російського гноблення та українського опору”.

Книга російського автора: “детектив очима вбивці”

Сам Михайло Зиґар так описує свою книгу: “Я називаю це “детектив очима вбивці”, це історія про те, як Росія пресувала Україну з 17 століття”.

Я називаю це “детектив очима вбивці”, це історія про те, як Росія пресувала Україну століттями.

Він також наголосив, що відчув особисту відповідальність, щоб почати писати про це, оскільки досі навіть в університетах на Заході шириться створений пропагандистами імперський історичний наратив Російської імперії.

Багато росіян, каже Зиґар, й самі вірять у цей історичний наратив та у чимало сфабрикованих псевдоісторичних "фактів".

Книга розвінчує історичні міфи, які росіяни використовували для пригноблення України, а також може сприяти припиненню “пошуку виправдань Кремля і його жорстокої війни” як російською, так і західною аудиторією, додав Деймон Вілсон.

За його словами, такі розмови важливі як для колонізованих народів, так і для колонізаторів, і саме російського автора Вілон вважає відповідною кандидатурою, щоб розпочати змістовні дебати в російському суспільстві.

Для самих росіян, каже Вілсон, це дуже потрібна дискусія, оскільки міжнародна агресія Росії живиться внутрішніми репресіями.

Натомість російське суспільство, інтелектуали й автори “так і не почали цю розмову”, вважає Зиґар: “Ми ніколи не починали інтелектуальний процес переосмислення Російської імперії, тоді як, наприклад, у Великій Британії цей процес почався 100 років тому”.

“На жаль, більшість російських істориків були зосереджені на злочинах більшовизму, Сталіна, Леніна, але ніколи не торкалися ширшої ідеї російського імперіалізму, – сказав Зиґар. – І тому мені довелося написати ці книги”.

Інсайдерська звітність про рішення Кремля напередодні 24 лютого

Книгу Зиґара Деймон Вілсон також називає “довідником мислення путінського режиму”.

Видання пропонує детальну інсайдерську звітність про ухвалення рішень режимом Путіна за місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

“Це цінний ресурс для тих, хто намагається зрозуміти війну Росії проти України. Розуміння імперіалістичних коренів, мотивацій і менталітету Росії має вирішальне значення для формування політики, що змогла б досягти справедливого і міцного миру для України”, – каже Вілсон про книжку.

Люди не звикли думати про Росію як про загарбника, оскільки вона не мала заморських колоній як решта імперій.

До дискусії приєдналася також одна із провідних світових експерток з питань російської політики Фіона Гілл, колишня співробітниця Національної розвідки США, нині - старша наукова експертка Центру США та Європи Інституту Брукінґса.

Експертка відзначила роботу російського автора з викриття президента Росії Путіна та його оточення.

А також висвітлення ним інформації про російський імперіалізм, оскільки досі чимало людей на Заході не усвідомлюють колонізаторську суть російської політики.

Люди не звикли думати про Росію як про загарбника, оскільки вона не мала заморських колоній як решта імперій, а також можуть досі думати, що Україна була раніше “російською територією”, каже Гілл.

Лише наступне покоління росіян осмислить, що накоїла Росія у цій війні

Зиґар додав, що діалог у Німеччині про голокост, нацизм і концтабори був певним табу для покоління свідків нацистських злочинів. “І лише перше покоління, яке народилося після війни, було достатньо вільним, щоб обговорювати це”, – каже він.

З огляду на це, журналіст вважає, що лише наступне покоління росіян зможе осмислити, що насправді було зроблено Росією щодо України.

“Я сподіваюся, через 25 років після закінчення цієї війни проти України з’явиться нове покоління росіян, яке буде достатньо вільним, щоб прийняти це, цю розмову”, – каже Зиґар.