В Україні стикаються з «тривожним зростанням» інфекцій, стійких до антимікробних препаратів – звіт CDC

Лікарні та медичні заклади в Україні стикаються з «тривожним зростанням» інфекцій, стійких до антимікробних препаратів, і ситуація настільки серйозна, що цю кризу необхідно вирішувати навіть під час війни з Росією, що триває. Про це мовиться у новому звіті, підготовленому міжнародними та українськими експертами та опублікованому американською установою, що опікується питаннями боротьби з інфекціями у світі.

Згідно зі звітом, опублікованим у п’ятницю Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC), поширення стійкості до антимікробних препаратів, яке виникає, коли бактерії, віруси, грибки та паразити більше не реагують на ліки, якими лікують, викликані ними хвороби, є «терміновою кризою» в Україні, яку «потрібно вирішити».

«Вважається, що у всьому світі резистентність бактерій до антимікробних препаратів спричиняє більше смертей, ніж ВІЛ або малярія, і визнана головною глобальною загрозою громадському здоров’ю», — написали дослідники з CDC, Центру громадського здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та інших установ.

Дослідження проводилися у серпні 2022 року у трьох обласних закладах охорони здоров’я та трьох обласних лікарнях у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Як нагадує телеканал CNN, в іншому звіті, опублікованому CDC у серпні, говориться, що в одного пораненого військового в Україні було виявлено шість видів бактерій, стійких до ліків.

П'ятдесятилітній чоловік, який отримав травми та опіки під час автоаварії, спочатку проходив лікування в медичному закладі поблизу Дніпра, Україна, а потім був переведений до лікарні в Києві. Після того, як українські лікарі не змогли дати собі раду з його захворюванням, чоловіка перевезли до військового госпіталю США в Німеччині, де були зібрані культури для спостереження, а потім використані для ідентифікації бактерій.

ВООЗ називає резистентність до антимікробних препаратів «однією з головних глобальних загроз громадському здоров’ю та розвитку», і за оцінками, стійкість бактерій до антимікробних препаратів стала причиною понад 1 мільйона смертей у всьому світі в 2019 році.