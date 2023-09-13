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Джордж Буш розповів, як йому Пригожин подавав їжу в Кремлі
Колишній президент США Джордж Буш поділився спогадами про вечерю під час саміту Групи восьми у Росії у 2006 році. Виступаючи на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії Буш сказав, що не здивувався смерті засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.
Буш також пожартував, що тоді у Санкт-Петербурзі "пережив" вечерю, організовану Пригожиним, якого називали "кухарем Путіна" через те, що його харчовий бізнес обслуговував численні контракти для уряду та армії Росії.
"Я був шокований, коли якось побачив фото із саміту G8 у Петербурзі, де [Пригожин] подавав мені їжу, - сказав колишній президент США. - Він був кухарем [Путіна] і був на фото, й хтось сказав: "Ви його пам'ятаєте?" Я сказав: "Ні, єдине що я знаю - я вижив".
Як нагадує видання The Hill, у липні 2006 року Буш відвідав саміт G8 у Санкт-Петербурзі, де він мав двосторонню зустріч з Путіним. Раніше він зустрічався з Путіним у 2001 році, після чого сказав: "Я подивився цій людині в очі. Він здався мені дуже прямолінійним і надійним".
Група восьми (G8) була міжурядовим політичним форумом з 1997 по 2014 рік. Вона утворилася внаслідок включення Росії до Групи семи провідних економік світу, G7. Після початку вторгнення Росії до України у 2014 році Росію виключили звідти.
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- Голос Америки
"Україна - не керівник для компаній у США". Ілон Маск знову коментує ситуацію зі Starlink у Криму
Американський бізнесмен Ілон Маск порівняв атаку українців на Крим із нападом японських військ на військову базу Перл Харбор. Так він вкотре пояснив, чому не увімкнув зв’язок Starlink у Криму на запит українського уряду. Маск наголосив, що український уряд йому не керівник. Мовляв, якби президент Байден попросив увімкнути зв’язок у Криму, він би це зробив.
Заяви Маска пролунали 12 вересня під час саміту технологічних компаній All-In Summit 2023.
"У той час, коли це сталося, [супутникова мережа] в регіоні навколо Криму була вимкнена. Причина, чому вона була вимкнена, тому що США запровадили санкції щодо Росії, які стосувались Криму також. Нам не дозволяли фактично вмикати зв’язок без спеціального дозволу уряду”, – сказав Маск.
“Україна не надала нам жодних попереджень заздалегідь, попереджень або чогось іншого. Ми просто отримали термінові дзвінки від українського уряду, в яких говорилося, що нам потрібно ввімкнути Крим. Просто посеред ночі. І ми такі: “Ви про що?” - продовжував розповідати, усміхаючись, Ілон Маск.
“І тоді ми зрозуміли, що це атака, подібна на Перл Харбор, тільки на Севастополь, на російський флот у Севастополі. То ж вони практично просили нас взяти проактивну участь у великих воєнних діях”, — сказав Макс про українську владу.
Атака японських військ на військову базу Перл Харбор стала причиною, чому Сполучені Штати вступили у ІІ Світову війну на бік союзників, що врешті призвело до їхньої перемоги.
“Український уряд не є керівником американського народу чи компаній у США. Так не працює”, - наголосив очільник компаній SpaceX та Tesla.
Далі Ілон Маск зазначив, що хоча він не є “найбільшим шанувальником” президента Джо Байдена, він увімкнув би систему, “якби я отримав президентську директиву” про це, з поваги до інституції президента США, наголосив він.
Звинувачення на свою адресу, що рішення Маска відмовити українцям могли бути мотивовані спілкуванням з представниками російського уряду, бізнесмен назвав “абсурдними”.
Минулої ночі, з 12 на 13 вересня, коли Україна здійснювала атаку на Крим, компанія Starlink переживала глобальне відключення зв’язку. Компанія не повідомила причин відсутності зв’язку.
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Країни Балтії заборонили в’їзд автомобілям з російськими номерами
Санкції проти Росії мають одну мету — змусити державу-агресора відступити до своїх державних кордонівЛаурі Ляанемец, міністр внутрішніх справ Естонії
Естонія, слідом за рештою балтійських країн, заборонила в’їзд на свою територію транспортних засобів з російською реєстрацією від 10 години ранку 13 вересня. Таке рішення було мотивоване вимогами санкцій Євросоюзу, накладеними на Росію за розв’язання війни проти України.
«Відсьогодні, точніше через 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.
Їх не запрошено сюди користуватися привілеями, які дає свобода, поки Україна не здобуде перемоги», - написав на своїй сторінці в мережі Х міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Такому кроку передували подібні заходи, вжиті Литвою і Латвією. Зокрема, 12 вересня Литва оголосила, що не пропускатиме автівки з російськими номерами, крім випадків, коли вони прямують до Калінінградської області й матимуть відповідні документи на підтвердження цього. Того самого дня Латвія також закрила кордон для усіх автівок з російською реєстрацією.
Такі заходи балтійських країн були вжиті після того, як 8 вересня Європейська Комісія видала роз’яснення щодо застосування вже чинних санкцій ЄС, згідно з яким країни-члени ЄС мають заборонити в’їзд автотранспорту з російськими номерами, передає естонський портал ERR.ee.
Заборона стосується як приватних автівок, так і комерційного автотранспорту, а також поширюється на всі автомобілі, незалежно від громадянства власника чи водія та їх підстав для перебування на території Естонії та ЄС.
«Рішення про заборону в’їзду в Естонію автомобілям з російськими номерами є правильним, і я радий, що Міністерство внутрішніх справ і Міністерство фінансів швидко його виконали», – заявив Маргус Цахкна, якого цитує ERR.ee.
Під заборону до ввезення з Росії на територію Євросоюзу також підпадають інші товари, такі як фотоапарати, телефони, цінні метали, хутра, косметика тощо, незалежно від того, чи вони є предметами особистого вжитку особи, яка подорожує.
МЗС Естоніє також привітало синхронне запровадження заборони на в’їзд автівок з російськими номерами усіма балтійськими країнами. На думку Цахкни, такі спільні дії мають сильніший ефект.
«Санкції проти Росії мають одну мету — змусити державу-агресора відступити до своїх державних кордонів», — заявив 13 вересня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец, коментуючи заборону, цитує ERR.ee.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Польща та країни Балтії готові повністю закрити кордони з Білоруссю у разі потреби.
- Голос Америки
Блінкен: війна в Україні залишається стратегічним провалом Росії
Загрози міжнародному порядку не обмежені тим чи іншим регіоном. А вторгнення Росії до України продемонструвало, що напад в одній точці планети завдасть шкоди людям повсюдно.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 13 вересня, під час промови у Школі передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса у рамках циклу лекцій, що вшановують спадщину Збігнєва Бжезінського – американського політолога, колишнього радника з національної безпеки президента Джиммі Картера.
Блінкен у ході виступу пояснив, чому для США важливо докладати зусиль для збереження миру в інших частинах світу: “Ми допомогли розбудувати міжнародний порядок після Другої світової війни та інвестували в прогрес інших націй і людей, тому що ми усвідомлюємо, що це служитиме інтересам людства, а також нашим власним”.
За словами держсекретаря, “підтримка успіху інших” зрештою зміцнить процвітання, мир та безпеку для американців.
Він також наголосив, що США співпрацюватимуть не лише з демократіями-однодумцями, але і з тими, “з якими, не погоджуємось у важливих питаннях”, якщо вони прагнуть “робити внесок у вирішення спільних проблем і підтримувати міжнародні норми”.
“Я називаю це дипломатичною змінною геометрією. Ми починаємо з проблеми, яку нам потрібно вирішити. І ми працюємо, збираючи групу партнерів”, – сказав Блінкен.
Як приклад, він навів партнерство, що сформувалося довкола допомоги Україні у її протистоянні агресії Росії.
“Ми зблизили наших трансатлантичних та індо-тихоокеанських союзників, захищаючи нашу спільну безпеку, процвітання та свободу”, – сказав Блінкен. Він нагадав, що коли Росія взимку припиняла постачання нафти та газу до Європи, щоб позбавити Україну підтримки звідти, Японія та Корея приєдналися до американських зусиль із допомоги, зокрема завдяки запасам скрапленого газу.
Тепер, наголосив Блінкен, Японія, Корея, Нова Зеландія є регулярними та активними учасниками зустрічей НАТО. Натомість європейські країни, Канада та інші приєдналися до союзників і партнерів в Азії, щоб спільно протистояти економічному тиску Китаю. Разом союзники працюють і над розбудовою стійких каналів постачання, особливо коли йдеться про ключові технології, каже держсекретар.
Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія.Ентоні Блінкен
Щодо України Блінкен також заявив: “Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія”.
Держсекретар додав, що завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та підтримці з боку партнерів “війна Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом Росії”.
“Українці можуть самі писати своє майбутнє”, – висловив упевненість Блінкен.
Крім того, він додав, що завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну країни НАТО покращили власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів.
Як повідомляв Голос Америки, нещодавно Ентоні Блінкен побував в Україні, а його дводенний візит, що не обмежився столицею, оглядачі назвали свідченням про довіру до України, ЗСУ та ППО зокрема.
- Голос Америки
У Румунії знайшли нові уламки російських дронів. Міноборони країни будує бомбосховища у прикордонному селі
Румунія виявила фрагменти ймовірного російського безпілотника після нових ударів Росії на дунайські порти України.
"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії... (ідентифікував) осколки безпілотника, які ймовірно розлетілись у радіусі в кілька десятків метрів", - йдеться в заяві Міністерства оборони країни.
За даними Повітряних сил України, під час нічної атаки в Одеській області було збито понад три десятки ударних дронів, постраждали семеро цивільних, були пошкоджені зернові склади, нафтові резервуари та адміністративні будівлі портів Рені та Ізмаїл, що розташовані через Дунай від Румунії.
Фрагменти дрона були знайдені поблизу сіл Нуфарул і Вікторія в повіті Тулча. Якщо повідомлення підтвердиться, це стане третім випадком виявлення уламків російських дронів на території Румунії, що входить до НАТО.
Міністерство оборони Румунії розпочало будівництво двох бомбосховищ у невеликому прикордонному селі Плауру, де були знайдені перші два осколки. Також там заявили, що розгорнуть додаткові війська в цьому районі та збільшать кількість патрулів і спостережних пунктів, а місцеві жителі отримуватимуть сповіщення про небезпеку, щоб мати можливість сховатися.
Раніше попередній аналіз знайдених фрагментів безпілотника показав, що вони вибухнули не в Румунії, не містили вибухівку та не несли небезпеку безпосередньо румунській території. "Ніхто на нас не нападав, - сказав журналістам прем'єр-міністр Марсель Чолаку. - Деякі уламки безпілотника, який підбили українські військові, впали".
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що альянс не бачить жодних ознак того, що йдеться про навмисний напад Росії на Румунію. Натомість президент Румунії Клаус Йоганніс підкреслював, що це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, а Міністерство закордонних справ Румунії у відповідь на ситуацію викликало тимчасового повіреного у справах Росії.
В ООН нині підкреслили, що це вже 21-ша така атака РФ з часу одностороннього виходу з Чорноморської зернової ініціативи у середині липня. Там укотре заявили про неприпустимість нападів Кремля на цивільну інфраструктуру: "Наслідки цих жорстоких та безжальних атак Росії є катастрофічними для народу України та 345 мільйонів людей, які голодують у всьому світі".
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з 18 липня через атаки армії РФ на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об'єктів портової інфраструктури, а внаслідок ударів по портах Дунайского кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже три мільйони тонн на місяць.
Після поновлення блокування українських портів найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва став румунський чорноморський порт Констанца, куди українське зерно надходить автомобільним, залізничним транспортом або баржами через Дунай.
У статті використано матеріали Reuters
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