Колишній президент США Джордж Буш поділився спогадами про вечерю під час саміту Групи восьми у Росії у 2006 році. Виступаючи на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії Буш сказав, що не здивувався смерті засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Буш також пожартував, що тоді у Санкт-Петербурзі "пережив" вечерю, організовану Пригожиним, якого називали "кухарем Путіна" через те, що його харчовий бізнес обслуговував численні контракти для уряду та армії Росії.

"Я був шокований, коли якось побачив фото із саміту G8 у Петербурзі, де [Пригожин] подавав мені їжу, - сказав колишній президент США. - Він був кухарем [Путіна] і був на фото, й хтось сказав: "Ви його пам'ятаєте?" Я сказав: "Ні, єдине що я знаю - я вижив".

Як нагадує видання The Hill, у липні 2006 року Буш відвідав саміт G8 у Санкт-Петербурзі, де він мав двосторонню зустріч з Путіним. Раніше він зустрічався з Путіним у 2001 році, після чого сказав: "Я подивився цій людині в очі. Він здався мені дуже прямолінійним і надійним".

Група восьми (G8) була міжурядовим політичним форумом з 1997 по 2014 рік. Вона утворилася внаслідок включення Росії до Групи семи провідних економік світу, G7. Після початку вторгнення Росії до України у 2014 році Росію виключили звідти.