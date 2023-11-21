“Для мене це дуже особисте” - Мільйонер Баффет надіслав на допомогу Україні понад 500$ млн

Передова, заміновані поля, місця масових поховань, зруйновані церкви та держустанови України – усе це потрапило в об’єктив Говарда Баффета, сина 5-ї найбагатшої людини у світі, інвестора Воррена Баффета. "Мужність нації". Фотокнигу з такою назвою бізнесмен і філантроп Говард Баффет презентував у Вашингтоні. Там - його фотороботи з України у війні.

Син Воррена Баффета розповів, що його батько переживає, через ризики, на які наражає себе Говард під час візитів в Україну в рамках програми допомоги, зокрема через те, що поля, де він робив фотознімки, могли бути заміновані. Однак, мільярдер на сто відсотків підтримує прагнення свого сина допомогти українцям, каже Говард Баффет.

Говард у рамках роботи свого благодійного фонду побував в багатьох місцях, де точаться збройні конфлікти. Але жоден регіон його не вразив так, як Україна. Це війна проти мирного населення, яка забрала десятки тисяч людей, зокрема дітей

"Я бачив конфлікт у Судані, Бурунді, Конго та інших країнах. це жорстоко. Але в Україні це цілеспрямована спроба знищити країну. Втрати, яких зазнає Україна, матимуть вплив на весь світ", - каже він в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Іванні Підборській.

"Я не думаю, що можна побачити стільки вбитих і поранених людей і щоб це не зачепило. Це війна проти мирного населення, яка забрала десятки тисяч людей, зокрема дітей. Війна забрала їхні руки, забрала їхні ноги, забрала їхні життя. Це очевидно викликає емоції".

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Щоб передати емоції й жахіття війни тим, хто, може, ніколи не приїде до України й не відчує війну особисто, Говард Баффет опублікував свої фото у вигляді книги.

"Коли повертаєшся звідти, розумієш, що тут, у нашій країні, у Вашингтоні, люди майже до істерики сперечаються про дрібниці. Це як спостерігати за дитячим садком, коли там помирають люди. Для мене це дуже особисте, і, я думаю, що моє завдання спробувати знайти спосіб, як зробити це особистим для інших людей, щоб вони підтримували Україну", - каже він. Неможливо мати життя, якщо не зупинити цю смерть Відповідаючи на питання, чи його фото "про смерть чи про життя", Баффет визнає: "Хоч мені й не подобається так відповідати, але я думаю, що вони більше про смерть. Тому що я вважаю, що врешті-решт потрібно усвідомити: неможливо мати життя, якщо не зупинити цю смерть".

Говард Баффет усвідомлює, що наражає себе на небезпеку, коли робить світлини за кілька кілометрів від бойових дій. Однак, каже, бажання допомогти сильніше за страх.

"Моя сестра жартує, що я як кіт - маю 9 життів. Я не знаю, скільки залишилося. (сміється) Але ви знаєте, я був у гелікоптері, в який цілили з кулемета Калашникова, кілька разів мені приставляли до грудей дуло автомата. Я не задумуюсь про це. Я був у Києві, який обстрілюють так, що вікна тремтять", - каже він.

А от батько Говарда, відомий інвестор Воррен Баффет, не настільки легко ставиться до заняття свого сина.

"Він на сто відсотків підтримує. Він мене трохи сварить, коли я показую фото, де йду через заміноване поле. Він каже: "Ти знаєш, я не впевнений, чи справді тобі потрібно це робити". Тому я думаю, що він трохи хвилюється за мене. Але, ви знаєте, і сестра, і брат, коли ми говоримо про це, вони всі підтримують на 100%. Не можна критикувати того, хто намагається допомогти мільйонам людей", - каже Говард Баффет.

Фонд Говарда Баффета витратив на допомогу Україні понад 500 мільйонів доларів з лютого 2022-го. З того часу філантроп побував в Україні вже 9 разів! І планує 10-у поїздку.

"Я не жартую, коли кажу що повертаюсь десятий раз. Недостатньо часу в Україні. Недостатньо часу з людьми в Україні. Недостатньо часу, щоб побачити, що відбувається. Але це найкраще, що я можу зробити", - зауважує Баффет. Він згадує, що був у Києві в 1991 році, коли Україна ще була частиною Радянського Союзу: "Вулиці були порожні. Половина вуличних ліхтарів не працювала. Ми збиралися десь поїсти, і ніхто не хотів нам допомогти. Немає інтересу, немає життя. Як мертве місто. І я пам’ятаю серпень 2022 року, як їхав Києвом у неділю. У парку граються діти, там хлопці грають на гітарі, там люди співають. Я думаю, що в Києві є ще більше життя посеред війни, ніж у той час, коли він був частиною Радянського Союзу".