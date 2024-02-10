Знищення радара в аеропорту «Бельбек» ускладнить польоти російських літаків над Чорним морем – британська розвідка

Нещодавнє знищення українськими військами бункера, у якому містилася радіолокаційна станція у Криму, ускладнить польоти російської авіації у районі Чорного моря, пише британська військова розвідка.

Українські повітряні сили завдали удару по російській авіабазі «Бельбек» неподалік Севастополя у Криму 31 січня 2024 року. В результаті удару було знищено бункер РЛС, повідомили британські аналітики.

«Це майже напевно погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні», – вважають британські аналітики.

Про те, що удар по авіабазі було здійснено британськими крилатими ракетами великої дальності Scalp/Storm Shadow, повідомила "Українська правда" з посиланням на військові джерела.

На думку британських аналітиків, знищення РЛС збільшить залежність і навантаження на і без того перевантажений парк літаків A-50 MAINSTAY, а також зменшить кількість підготовленого персоналу для керування повітряними операціями.

Як зазначають британські фахівці, для координації своїх повітряно-десантних засобів, зокрема винищувачів, російська повітряна доктрина значною мірою спирається на наземні станції управління, такі як та, що була у «Бельбеку».

«Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку», – мовиться у повідомлені військової розвідки Британії за 10-те лютого.

Виведення з ладу РЛС є актуально під час поточних бойових дій, коли повітряний простір є предметом суперечок і стає дедалі складнішим, вважають британські аналітики.

Очікується, що після навчання, яке українські пілоти проходять у США та країнах Європи, літаки-винищувачі F-16 стануть на озброєння України.

За даними українських ВПС, Росія використовує близько 40 аеродромів для атак по Україні, включно з повітряними базами у Криму.

Останній такий напад вона здійснила у ніч проти суботи, коли Росія завдала 73 авіаційні удари, 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та 31 БпЛА типу Shahed по українських військах і населених пунктах. Як повідомляв Голос Америки, вони призвели до масштабних руйнувань одразу у кількох областях України.



Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники були запущені з Балаклави та мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму, а також із Курської області Росії.