Британська оборонна компанія BAE Systems планує виробляти зброю в Україні, слідом за німецькою Rheinmetall

Розвиток власного виробництва зброї є першочерговим завданням

BAE Systems, провідна оборонна компанія Великої Британії та Європи, підписала угоду з урядом України та відкриває представництво в Україні, де планує знайти партнерів для спільного виробництва в країні легких гаубиць L119. Компанія також має намір краще вивчити потреби України у зброї для подальшої співпраці.

Про це BAE Systems заявила у четвер, повідомляє агентство Reuters. Заяві передувала зустріч у Києві між президентом України Володимиром Зеленським та виконавчим директором BAE Systems Чарльзом Вудберном.

«Ви є прикладом для інших компаній, щоб [вони] розвивали свою присутність в Україні та розвивали виробництво зброї», - сказав Зеленський Вудберну на зустрічі.

«BAE Systems хоче бути надійним партнером України у війні за свободу та незалежність, а також у розбудові сильної, стійкої технологічної оборонної промисловості для ефективного запобігання майбутнім спробам агресії», – цитує Вудберна Reuters.

Своєю чергою, Зеленський зазначив на своїй сторінці в мережі Х (Twitter), що найкраща зброя, яку використовують захисники України «має вироблятися в Україні», додавши, що «розвиток власного виробництва зброї є першочерговим завданням», як зазначає Reuters.

Велика Британія стала одним з ключових партнерів і постачальників зброї в Україну під час війни, а також стала першою країною, яка почала надавати Україні ракети великої дальності у травні цього року.

Україна прагне як наростити виробництво власної зброї, так і отримати більше необхідної зброї від партнерів. BAE Systems вже надає послуги з тренування та ремонту українським Збройним Силам, а загальний обсяг замовлень, які отримала компанія у 2022 році, сягнув 44 мільярдів доларів, хоча більшість з цих замовлень пов’язані з довоєнними програмами, зазначає CNN.

Теперішній угоді між BAE Systems та урядом України передувала домовленість про спільне виробництво в Україні шведських бойових машин CV90, досягнута 19 серпня у Швеції президентом Зеленським та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крісстерссоном, як повідомляв раніше Голос Америки. Машини CV90 виробляє шведський підрозділ компанії BAE Systems.

Також, ще у березні 2023 року стало відомо, що німецька оборонна компанія Rheinmetall, яка, зокрема, виробляє танки Leopard, має намір побудувати завод з виробництва танків в Україні. Як повідомляло німецьке видання Tagesschau, компанія могла б виробляти в Україні до 400 основних бойових танків Pantera, а завод міг би бути захищений від російських ракетних атак системою ППО.

«Захист протиповітряною обороною не складе труднощів», - цитує Tagesschau голову Rheinmetall Арміна Папперґера.

На фоні збільшення попиту у зв’язку з війною в Україні як BAE Systems, так і Rheinmetall нарощували свої виробничі потужності в останні місяці, зокрема і за межами своїх країн. Так, Rheinmetall найняла 1200 додаткових працівників, а також розширює свої потужності в Угорщині та Іспанії, зазначає Tagesschau.

"Така співпраця — стовідсоткова win-win історія", - заявив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, до сфери відповідальності якого входить розбудова оборонно-промислової бази країни.