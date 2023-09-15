Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. У Сенаті закликають погодити нову підтримку для України. Відео

Брифінг. У Сенаті закликають погодити нову підтримку для України. Відео
Embed
Брифінг. У Сенаті закликають погодити нову підтримку для України. Відео

No media source currently available

0:00 0:31:09 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки – наживо. Лідери обох партій у Сенаті США закликали відкинути суперечки й погодити нову допомогу Україні. У Києві розпочав роботу найбільший за межами Гааги офіс Міжнародного кримінального суду. Борис Джонсон критикує Захід за недостатню підтримку України.

Показати коментарі

Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Форум

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG