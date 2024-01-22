"Україна купує для нас час і платить за це кров'ю". Міністри закордонних справ говорять про Україну, Близький Схід в Брюсселі

Європейські союзники України запевнили Київ у незмінності своєї підтримки. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу зібрались 22 січня на засідання Ради міністрів в Брюсселі.

"Україна потребує військової підтримки зараз більше та швидше, щоб 2024 рік став роком, коли Україна переможе", - твітує верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

"Не хвилюйтеся. Українцям немає про що хвилюватися. Європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і завжди, і вона триватиме", – запевнив голова дипломатії ЄС, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, чи не відволікатиме криза на Близькому Сході увагу європейських союзників від війни Росії в Україні.

"Україна купує для нас час і платить за це кров'ю", - зауважив в зверненні для преси міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він висловив сподівання на перемогу України за підтримки міжнародних союзників.

"Якщо Україна переможе, це припинить російський експансіонізм. Якщо ні - ми будемо шкодувати, що не використали куплений час ефективніше", - твітує посадовець.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш закликав європейців усвідомити, що Росія не зупиниться сама і зупиняти її пізніше буде дорожче.

"Українці готові боротись. Українцям потрібна наша західна неподільна підтримка - підтримка Європейського Союзу. Тому зрештою нам потрібно прийняти рішення і забезпечити, що ми маємо фінансування для України на наступні роки, щоб вони продовжували забезпечувати свій уряд.

Ми також маємо забезпечити наші поставки зброї та боєприпасів, необхідних їм, щоб виконати це завдання", - додав посадовець.

Значно збільшити допомогу Україні закликала в Брюсселі міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Наша позиція дуже чітка щодо цього: ми маємо знайти стратегічний, довгостроковий шлях інтенсифікувати нашу спільну європейську оборонну промисловість та наші спроможності", - заявила Валтонен пресі.

До колег на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він закликав ЄС збільшити допомогу Україні і невідкладно розпочати перемовини про членство України в ЄС.

Першого лютого ЄС планує розглянути питання затвердження допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки. Проти такого кроку виступала Угорщина.

В серії твітів напередодні Ландсбергіс наголосив на тому, що поставки міжнародних союзників Україні недостатні.

Він порівняв нещодавні оборонні закупівлі Польщі з поставками зброї від міжнародних союзників для України.