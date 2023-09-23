Боррель: Результат війни в Україні стане однією з трьох рушійних сил створення нового світового порядку

Війна в Україні та її кінцевий результат стануть однією з трьох рушійних сил створення нового світового порядку. Дві інші сили – це конкуренція між США і Китаєм та зміцнення країн так званого Глобального Півдня, неоднорідної групи, до якої, зокрема, можна загально віднести країни Африки, Азії та Латинської Америки, зокрема, у цьому контексті кажуть і про країни BRICS – Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південну Африку.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю британському виданню Guardian.

Що стосується приєднання України до ЄС, то цей процес буде тривалим і непростим, однак, Україна вже створила “нову динаміку” в блоці, вважає Боррель.

Говорячи про виклики для виживання та майбутньої ролі ЄС у світі, Боррель зазначив, що міграція може стати “руйнівною силою для Європейського Союзу” з огляду на глибокі культурні відмінності між європейськими країнами та неспроможність досягти згоди щодо спільної політики в цій сфері.

Ми травоїдні тварини у світі м’ясоїдних. Це світ силової політики, але ми все ще думаємо, що через торгівлю та проповідування верховенства права ми можемо впливати на світ

Водночас Боррель не вважає, що війна в Україні та потік мігрантів, який вона спричинила, підсилюють міграційну кризу в ЄС, попри зусилля Росії в цьому напрямі, адже ця криза існувала задовго до війни. Відтак, Боррель гадає, що в європейських громадських настроях немає розколу щодо України.

Однак, війна в Україні змусила європейські країни “прокинутися від сієсти” у сфері витрат на оборону та покладання на ядерну парасольку США. Попри усі зміни, які відбулися з того часу, ЄС ще далеко не має необхідної обороноздатності.

“Ми травоїдні тварини у світі м’ясоїдних. Це світ силової політики, але ми все ще думаємо, що через торгівлю та проповідування верховенства права ми можемо впливати на світ. Ми повинні продовжувати проповідувати верховенство права, але ми повинні усвідомлювати, що є деякі лідери, з якими потрібно поводитися по-іншому”, - зауважив дипломат.

Проте, Європа, за словами Борреля, “здійснила чудеса і діяла зі швидкістю світла порівняно з минулим” від початку війни. Водночас дипломат визнав, що багато рішень про постачання зброї та іншої допомоги Україні забрали забагато часу і коштували життів.

“Путін вважає, що демократії слабкі, крихкі, вони втомлюються, і час біжить на його боці, тому що рано чи пізно ми виснажимося. І це політична боротьба так само як і військова”, – додав Боррель.

Сам Боррель відігравав ключову роль у намаганнях переконати країни-члени ЄС надати зброю Україні, зазначає Guardian, Боррель вважає це тим здобутком своєї кар’єри, яким він найбільше пишається.

Україна в ЄС має «реалістичні перспективи»

Тим часом голова європейської дипломатії досить реалістично оцінює перспективи України вступити до ЄС найближчим часом. “На цей час, [за умови вступу] України до Європейського Союзу, вона буде єдиною країною, яка буде чистим бенефіціаром”, – зауважив Боррель.

На його думку, як Україна, так і Євросоюз повинні будуть пройти довгий шлях реформ, перед тим, як Україна зможе приєднатися до блоку. Однак, потенційна можливість цього вже змусила Євросоюз активізувати свої дії.

“Протягом багатьох років була якась тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку” у питанні розширення ЄС, зазначив дипломат.

Загалом, стоячи перед викликами війни в Україні, міграції, конкуренції США та Китаю та зміцнення “глобального півдня”, Європейський Союз повинен зберігати єдність. Це є ключовим, на думку Борреля.