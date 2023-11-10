П’ять громадян Болгарії постануть перед судом у Великій Британії за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії

П'ять громадян Болгарії, які вже кілька місяців перебувають під вартою у Великій Британії, постануть перед судом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії у жовтні наступного року.

Таке рішення ухвалив у п’ятницю, 10 листопада, суддя Джеремі Бейкер у лондонському суді Олд-Бейлі, залишивши усіх п'ятьох під вартою до березня 2024 року. Про це повідомляє новинне агентство AFP.

Орлін Руссев, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Іван Стоянов і Ваня Габерова були частиною "мережі", яка збирала інформацію на користь Росії.

Згідно зі звинуваченнями, вони брали участь у “змові з метою збору інформації, яка має бути прямо чи опосередковано корисною для ворога, щоб завдати шкоди безпеці та інтересам держави”.

Болгарські громадяни діяли у співпраці з "іншою особою, відомою як Ян Марсалек, та іншими невідомими". Марсалек, який є громадянином Австрії, є колишнім операційним директором платіжної компанії Wirecard. Марсалека оголосили у розшук у Німеччині через звинувачення в шахрайстві. Йому не висувають звинувачень у британській справі, пояснює AFP.

Антитерористична поліція заарештувала п’ятьох болгар у лютому 2023 року відповідно до Закону про державну таємницю. Хоч збір інформації здебільшого відбувався за межами Великої Британії, координація цієї діяльності велася зі Сполученого Королівства.

Згідно зі звинуваченнями, злочинна діяльність тривала в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2022 року.

Як повідомляло британське видання The Guardian, Руссеву, Джамбазову та Івановій також інкримінують "зберігання з неправомірним умислом підроблених документів, що посвідчують особу".

Зокрема, вони мали паспорти та посвідчення особи з Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії. До арешту обвинувачені вже багато років проживали у Великій Британії.