Американська компанія Northrop Grumman, імовірно, вироблятиме танкові боєприпаси у Польщі

Американська компанія Northrop Grumman вивчає можливість виробництва 120-міліметрових танкових боєприпасів у Польщі. Про це в коментарі Reuters повідомила генеральна директорка військового виробника Кеті Ворден.

«Ми розглядаємо можливості спільного виробництва для 120», — сказала Ворден у четвер у розмові з Reuters.

Вона сказала, що, попри те, що переговори просунулися, компанії все ще потрібно «знайти правильних промислових партнерів і правильні контрактні структури. Але вся ця робота триває».

Після вторгнення Росії в Україну минулого року Польща активно купує зброю та більш ніж удвічі збільшила чисельність своєї армії.

Союзник США різко нарощує виробничі потужності оборонного виробництва, повідомив Reuters з посиланням на керівництво компанії.

Як повідомила гендиректорка, Northrop Grumman визначила Польщу та ще п’ять інших країн, де компанія хоче створити спільне виробництво. Про які саме п'ять держав йдеться, Ворден не повідомила.

Раніше в інтерв'ю Голосу Америки міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Oлександр Камишін повідомив, що Київ веде переговори із США про спільне виробництво зброї в Україні.